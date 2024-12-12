Президент Южной Кореи Юн пообещал «бороться до конца»

Юн Сок Ёль ввел военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки контролирующей парламент «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Через шесть часов военное положение было отменено, так как парламент проголосовал против. Расследование ведется в том числе в отношении бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, который, как считается, предложил господину Юну ввести военное положение. В ночь на 11 декабря он пытался покончить собой в следственном изоляторе.