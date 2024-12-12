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Президент Южной Кореи Юн пообещал «бороться до конца»

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, комментируя начатое в отношении него расследование по подозрению в мятеже и госизмене, заявил, что намерен «бороться до конца». В официальном телеобращении он отказался от добровольной отставки и объяснил, что ввел военное положение на прошлой неделе «для защиты нации и нормализации государственных дел». Его слова приводит «Рёнхап».

Источник: Reuters

По мнению президента, решение о введении военного положения нельзя считать мятежом, поскольку таким образом он пытался защитить страну. Он утверждает, что такое решение относится к полномочиям президента и акту госуправления, а значит не может быть предметом «юридической проверки».

Оппозиция планирует вынести на голосование 14 декабря новое предложение об импичменте. На минувшей неделе перед первым голосованием по импичменту глава государства заявлял, что вверяет правящей партии решение вопроса о будущем своего срока на посту. Партийное руководство, в свою очередь, выступило «за контролируемую досрочную отставку» президента.

Юн Сок Ёль ввел военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки контролирующей парламент «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Через шесть часов военное положение было отменено, так как парламент проголосовал против. Расследование ведется в том числе в отношении бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, который, как считается, предложил господину Юну ввести военное положение. В ночь на 11 декабря он пытался покончить собой в следственном изоляторе.