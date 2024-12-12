Президент Южной Кореи Юн пообещал «бороться до конца»

По мнению президента, решение о введении военного положения нельзя считать мятежом, поскольку таким образом он пытался защитить страну. Он утверждает, что такое решение относится к полномочиям президента и акту госуправления, а значит не может быть предметом «юридической проверки».
Оппозиция планирует вынести на голосование 14 декабря новое предложение об импичменте. На минувшей неделе перед первым голосованием по импичменту глава государства заявлял, что вверяет правящей партии решение вопроса о будущем своего срока на посту. Партийное руководство, в свою очередь, выступило «за контролируемую досрочную отставку» президента.
Юн Сок Ёль ввел военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки контролирующей парламент «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Через шесть часов военное положение было отменено, так как парламент проголосовал против. Расследование ведется в том числе в отношении бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, который, как считается, предложил господину Юну ввести военное положение. В ночь на 11 декабря он пытался покончить собой в следственном изоляторе.