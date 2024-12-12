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Каллас выступила за присутствие ЕС на переговорах по Украине

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии Кая Каллас полагает, что Евросоюз должен присутствовать на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, если они начнутся.

Источник: AP 2024

По ее словам, она обсуждала эту тему с Владимиром Зеленским. «Если будут какие-то переговоры, ЕС должен быть за столом, — сказала дипломат в интервью ряду изданий, в том числе газете El Pa? s. — Последствия для Европы были бы ясны, если бы существовало возможное соглашение или переговоры». При этом она добавила, что пока такого рода переговоров не ведется.

По версии Каллас, помощь Киеву — это не благотворительность, а инвестиции в европейскую и глобальную безопасность. «Я считаю необходимым начать дебаты по поводу использования российских замороженных госактивов», — добавила она. «У нас есть активы, мы знаем им цену, — пояснила дипломат. — И если что-то останется после возмещения всего ущерба, в чем я сомневаюсь, мы можем это вернуть».

ЕС