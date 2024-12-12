Каллас выступила за присутствие ЕС на переговорах по Украине

По ее словам, она обсуждала эту тему с Владимиром Зеленским. «Если будут какие-то переговоры, ЕС должен быть за столом, — сказала дипломат в интервью ряду изданий, в том числе газете El Pa? s. — Последствия для Европы были бы ясны, если бы существовало возможное соглашение или переговоры». При этом она добавила, что пока такого рода переговоров не ведется.