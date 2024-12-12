Каллас выступила за присутствие ЕС на переговорах по Украине

По ее словам, она обсуждала эту тему с Владимиром Зеленским. «Если будут какие-то переговоры, ЕС должен быть за столом, — сказала дипломат в интервью ряду изданий, в том числе газете El Pa? s. — Последствия для Европы были бы ясны, если бы существовало возможное соглашение или переговоры». При этом она добавила, что пока такого рода переговоров не ведется.
По версии Каллас, помощь Киеву — это не благотворительность, а инвестиции в европейскую и глобальную безопасность. «Я считаю необходимым начать дебаты по поводу использования российских замороженных госактивов», — добавила она. «У нас есть активы, мы знаем им цену, — пояснила дипломат. — И если что-то останется после возмещения всего ущерба, в чем я сомневаюсь, мы можем это вернуть».