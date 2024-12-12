RSF: Израиль ответственен за гибель трети убитых в 2024 году журналистов

«Треть журналистов, убитых в 2024 году, были убиты израильскими вооруженными силами», — сообщается на сайте организации. «Рекордные 54 журналиста убиты, в том числе 31 в зонах конфликтов. Газа: самый опасный регион в мире для журналистов. Согласно последним данным RSF, в 2024 году на сектор Газа пришлось почти 30% журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Их убила израильская армия», — утверждает организация.
Как пишет RSF, Палестина — «самая опасная страна для журналистов» за последние пять лет. С октября 2023 года там погибли более 145 журналистов.
«RSF продолжает расследование этих смертей, чтобы выявить и осудить преднамеренные нападения на работников СМИ, и подала четыре жалобы в Международный уголовный суд по поводу военных преступлений, совершенных против журналистов», — сообщает организация.