RSF: Израиль ответственен за гибель трети убитых в 2024 году журналистов

«Треть журналистов, убитых в 2024 году, были убиты израильскими вооруженными силами», — сообщается на сайте организации. «Рекордные 54 журналиста убиты, в том числе 31 в зонах конфликтов. Газа: самый опасный регион в мире для журналистов. Согласно последним данным RSF, в 2024 году на сектор Газа пришлось почти 30% журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Их убила израильская армия», — утверждает организация.