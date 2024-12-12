Захарова прокомментировала слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине про ЕС и НАТО

«Организация, основу которой некогда составляло непреложное правило консенсуса, в обход мнения России и Белоруссии “назначает” некоего человека непонятно кем, — указала дипломат. — И этот квазипредставитель ОБСЕ занимается не гармонизацией отношений стран — участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств — членов ОБСЕ».