«Организация, основу которой некогда составляло непреложное правило консенсуса, в обход мнения России и Белоруссии “назначает” некоего человека непонятно кем, — указала дипломат. — И этот квазипредставитель ОБСЕ занимается не гармонизацией отношений стран — участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств — членов ОБСЕ».
Захарова прокомментировала слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине про ЕС и НАТО
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Слова специального представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петра Мареша про Евросоюз (ЕС) и НАТО показывают, что он намерен заниматься углублением раскола в Европе. Об этом написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.