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Юрий Слюсарь: Произведенный в Таганроге самолет отправился в Алжир

Ростовская область, 12 декабря 2024. DON24.RU. Самолет Бе-200, собранный на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева (авиазавод ТАНТК), улетел в североафриканское государство Алжир.

Источник: соцсети

Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Будет выполнять там задачи по тушению пожаров. Рад за трудовой коллектив, который с честью справился с очередной задачей», — пишет Юрий Слюсарь.

Врио главы региона называет это предприятие «родным». Он пожелал заводу новых успехов.

Ранее сообщалось, что Юрий Слюсарь поделился кадрами полета российского СУ-57, «потрясшего воображение жителей “Поднебесной”. В ноябре этого года самолет запустили в серийное производство. Врио губернатора также участвовал в развитии этого проекта, возглавляя Объединенную авиастроительную корпорацию с 2015 по 2024 год.