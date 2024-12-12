Юрий Слюсарь: Произведенный в Таганроге самолет отправился в Алжир

Ранее сообщалось, что Юрий Слюсарь поделился кадрами полета российского СУ-57, «потрясшего воображение жителей “Поднебесной”. В ноябре этого года самолет запустили в серийное производство. Врио губернатора также участвовал в развитии этого проекта, возглавляя Объединенную авиастроительную корпорацию с 2015 по 2024 год.