В Молдавии заговорили о катастрофе из-за действий Украины

Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило необходимость введения режима чрезвычайного положения, премьер Дорин Речан, который временно исполняет обязанности министра энергетики, обратится с соответствующим предложением к парламенту 12 декабря. Кабмин предлагает ввести режим ЧП на 60 дней, начиная с 16 декабря.