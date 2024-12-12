В Молдавии заговорили о катастрофе из-за действий Украины

Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило необходимость введения режима чрезвычайного положения, премьер Дорин Речан, который временно исполняет обязанности министра энергетики, обратится с соответствующим предложением к парламенту 12 декабря. Кабмин предлагает ввести режим ЧП на 60 дней, начиная с 16 декабря.
«Прекращение поставок природного газа в Приднестровский регион приведет к гуманитарному кризису в регионе, а также к неизбежным рискам для стабильности электроэнергетического сектора на всей территории республики. Правый берег Днестра (Молдавия — ред.) продолжает существенно зависеть от поставок электроэнергии, вырабатываемой Кучурганской (Молдавской — ред.) ГРЭС, несмотря на усилия властей обеспечить энергетическую независимость. Молдова столкнется с острой энергетической кризисом, если Кучурганская ГРЭС прекратит поставки», — говорится в отчете КЧС, опубликованном на сайте правительства.
По прогнозам комиссии, в случае прекращения поставок газа, Молдавия в первом квартале 2025 года национальное потребление составит 1,2 миллиарда киловатт-часов, из которых более 900 миллионов киловатт-часов придется покрывать импортом. Молдавия столкнется с массовыми отключениями света, экономическими потерями и ростом цен на энергию.
Также в отчете подчеркивается, что альтернативные пути энергоснабжения, включая импорт из Румынии, ограничены пропускной способностью сетей и высокими ценами. Существующая инфраструктура не способна удовлетворить пиковый спрос, особенно зимой, что делает Молдавскую ГРЭС ключевым источником энергии для правого берега Днестра.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.