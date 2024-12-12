Андрей Назаров возглавит правительство Башкирии

Последние 6 лет Андрей Назаров работал в правительстве Башкирии. В 2019—2020 годах являлся первым заместителем премьер-министра, с 2020 года — премьер-министр правительства Республики Башкортостан. Это время серьезных вызовов, с которыми столкнулась республика и вся страна: пандемия, беспрецедентные антироссийские санкции со стороны коллективного Запада и др. Несмотря на сложности, правительство Башкирии все эти годы работало эффективно. Так, объем инвестиций в Башкирии в прошлом году достиг исторического максимума и превысил 620 млрд рублей. С 2019 года их доля в валовом региональном продукте выросла с 15% до 26%.