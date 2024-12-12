Андрей Назаров возглавит правительство Башкирии

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии сообщал, что Андрей Назаров продолжит работу в качестве премьер-министра правительства республики.
«Правительство, на мой взгляд, хорошо справляется с поставленными задачами. Им приходилось работать в нестандартных условиях и отвечать на вызовы. Андрею Геннадьевичу я благодарен за его работу. Мы договорились, что он продолжит свою работу. У него есть энергия, желание и опыт большой уже», — отметил руководитель региона.
Андрей Назаров родился в 1970 году в Баймаке. Имеет серьезный опыт в управлении и бизнесе. В 1998—2004 годах он возглавлял представительство Башкирии в Магнитогорске, в 2003 году был избран депутатом Госсобрания РБ, в 2005 году был избран председателем Ассоциации организаций предпринимательства РБ. В 2007—2011 гг. — депутат Госдумы РФ, член комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, заместитель председателя комитета, первый заместитель председателя комитета. В 2010 году Андрей Назаров был избран заместителем председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», с 2014 года — ее сопредседатель. Имеет ученую степень кандидата политических наук, почетное звание «Заслуженный экономист РБ».
Последние 6 лет Андрей Назаров работал в правительстве Башкирии. В 2019—2020 годах являлся первым заместителем премьер-министра, с 2020 года — премьер-министр правительства Республики Башкортостан. Это время серьезных вызовов, с которыми столкнулась республика и вся страна: пандемия, беспрецедентные антироссийские санкции со стороны коллективного Запада и др. Несмотря на сложности, правительство Башкирии все эти годы работало эффективно. Так, объем инвестиций в Башкирии в прошлом году достиг исторического максимума и превысил 620 млрд рублей. С 2019 года их доля в валовом региональном продукте выросла с 15% до 26%.
В целом за последние 5 лет Башкирия продемонстрировала высокие темпы развития, превышающие среднероссийские. В регионе отмечается устойчивый рост промышленного производства. Так, по итогам 10 месяцев текущего года индекс промышленного производства вырос на 4,3%. В сфере жилищного строительства Башкирия по итогам года намерена сохранить высокие показатели, несмотря на снижение темпов ипотечного кредитования по стране в целом. Планируется ввести в эксплуатацию 3,4 млн кв. метров жилья, что соответствует уровню 2023 года. Вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин назвал Башкирию в числе регионов-лидеров по реализации нацпроектов. Кроме того, в Башкирии продолжает снижаться уровень безработицы, сейчас он достиг рекордно низких значений.
На протяжении последних 5 лет республика последовательно укрепляла свои позиции в федеральных рейтингах. Так, Башкирия вошла в Топ-3 субъектов РФ в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2023 год. В 2024 году Башкирия стала первой в рейтинге реализации промышленной политики в РФ.
В июле текущего года Андрей Назаров распоряжением правительства Российской Федерации был награжден медалью Столыпина П. А. II степени. Как ранее сообщал «Башинформ», награда вручается за большой вклад в социально-экономическое развитие республики.