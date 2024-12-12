Кабмин снова субсидирует закрытые аэропорты в Черноземье

После начала спецоперации в Черноземье были закрыты все аэропорты, но в мае 2022 года после переговоров на тот момент главы Тамбовской области Максима Егорова с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил рейсы в Москву. По данным облправительства, пассажиропоток аэропорта «Тамбов» за десять месяцев 2024 года составил 34,2 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем в прошлом году.