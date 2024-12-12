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Кабмин снова субсидирует закрытые аэропорты в Черноземье

Правительство РФ выделит из резервного фонда свыше 10,5 млрд руб. на поддержку неработающих аэропортов на юге и в центре России.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в кабмине, не уточняя суммы по конкретным объектам. Сейчас приостановлена работа аэропортов в десяти российских городах, в том числе в Белгороде, Воронеже, Курске и Липецке.

Средства пойдут на частичную компенсацию расходов «по обычным видам деятельности за апрель-ноябрь 2024 года».

В этом году правительство РФ выделило на эти цели 3,9 млрд руб., в 2023-м — более 8 млрд руб., в 2022-м — около 7 млрд руб.

После начала спецоперации в Черноземье были закрыты все аэропорты, но в мае 2022 года после переговоров на тот момент главы Тамбовской области Максима Егорова с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил рейсы в Москву. По данным облправительства, пассажиропоток аэропорта «Тамбов» за десять месяцев 2024 года составил 34,2 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем в прошлом году.