Жители Приангарья обратились к спикеру ЗС для решения актуальных вопросов

С вопросом об обустройстве подъездного пути к амбулатории в деревне Грановщина обратилась жительница населенного пункта к председателю Законодательного собрания Иркутской области Александру Ведерникову в общероссийский день приема граждан. Жительница Грановщины рассказала, что на одном участке в деревне расположены школа, врачебная амбулатория, пожарная часть. Добраться туда сейчас можно только на личных автомобилях, при этом от ближайшей остановки общественного транспорта до амбулатории идти около полутора километров, пишет ИА IrkutskMedia.
Подход обеспечен только по территории пожарной части. Женщина обратилась к Александру Ведерникову с просьбой обустроить остановочный пункт и обеспечить удобный подход для пациентов, так как амбулатория расположена на возвышенности. Перевозчик готов добавить остановку вблизи учреждения в маршрут при условии наличия кармана.
Как рассказали глава Уриковского МО Андрей Побережный и замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Цишковский, обустройство кармана и остановки предусмотрят в 2025 году. Работы проведут на средства, выделенные на текущий ремонт и содержание дороги. Вопрос возведения лестницы для пешеходов рассмотрят после того, как будет определено место расположения остановки исходя из правил безопасности дорожного движения.
Александр Ведерников отметил, что этот вопрос останется на контроле депутата от территории Галины Кудрявцевой. Кроме того, он поручил профильному комитету под руководством Виктора Побойкина проработать с министерством транспорта и дорожного хозяйства механизм комплексного обустройства подъездных путей на этапе проектирования социальных объектов.
«Депутаты регулярно поднимают вопрос синхронизации программ. Социальными объектами пользуются все жители Иркутской области, поэтому необходимо сразу обеспечивать подъездные пути и комфортные условия для пешеходов. Невозможно, чтобы люди шли к врачу, а вместо помощи получали на скользкой дороге какие-то травмы. Поэтому профильный комитет ЗС вместе с министерством должны рассмотреть этот вопрос, выработать механизмы, которые позволят предусматривать финансирование на обустройство всей необходимой инфраструктуры еще на стадии подготовки к строительству учреждений», — сказал спикер парламента.
Еще один вопрос касался оказания высокотехнологичной медицинской помощи. На прием к спикеру обратилась жительница региона, которая не могла получить квоту на операцию за пределами региона. У Светланы аневризма головного мозга, из-за которой она частично потеряла слух. В Приангарье только два случая такого заболевания.
При содействии Законодательного Собрания и министерства здравоохранения женщине предоставят квоту в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России, расположенном в Красноярске. Однако Александр Ведерников отметил, что необходимо упростить для участковых терапевтов процедуру оформления необходимых документов при направлении пациентов на операции.
«Мы уже сталкивались с подобной ситуацией, когда помогали пациенту из Черемховского района получить квоту на операцию в Москве. Для участковых терапевтов это огромный объем работы, который они просто не могут выполнить. Поэтому нужно или упростить эту процедуру, или создать при нашем министерстве здравоохранения “единое окно”, куда можно будет обратиться за помощью при оформлении всех необходимых документов», — прокомментировал ситуацию спикер парламента.
Также в рамках приема обсуждались вопросы расширения категорий родственников участников СВО, имеющих право на получение льгот, а также поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.