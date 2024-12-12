Жители Приангарья обратились к спикеру ЗС для решения актуальных вопросов

«Мы уже сталкивались с подобной ситуацией, когда помогали пациенту из Черемховского района получить квоту на операцию в Москве. Для участковых терапевтов это огромный объем работы, который они просто не могут выполнить. Поэтому нужно или упростить эту процедуру, или создать при нашем министерстве здравоохранения “единое окно”, куда можно будет обратиться за помощью при оформлении всех необходимых документов», — прокомментировал ситуацию спикер парламента.