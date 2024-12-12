Сергеенко: несмотря на колоссальное внешнее давление, Союзное государство демонстрирует свою силу

Социальные задачи, контроль за формированием рынка энергоресурсов. Сергеенко о задачах союзных парламентариев Сергеенко: избирательный процесс используется противниками для вмешательства во внутренние дела Сергеенко отметил роль Союзного государства в сохранении памяти о Великой Победе.
Игорь Сергеенко констатировал, что за 25 лет, прошедших с момента подписания Договора о создании Союзного государства, сделано немало. «Состоявшееся на днях в Минске заседание Высшего государственного совета, подписанные главами государств документы стали очередным шагом по укреплению союзнических отношений, созданию надежных международно-правовых гарантий реализации народами Беларуси и России суверенного права на собственный путь развития», — сказал он. «Несмотря на колоссальное внешнее давление, Союзное государство демонстрирует всему миру свою мощную силу, состоятельность, конкурентоспособность и служит примером сотрудничества, построенного на принципах доверия и дружбы народов. Наше взаимодействие охватывает практически все сферы жизнедеятельности — освоение космоса, развитие промышленности, микроэлектроники, сельского хозяйства, обеспечение обороны и безопасности, равенство прав граждан, углубление гуманитарных связей», — констатировал спикер.
Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2025 год.
Он сообщил, что взаимный товарооборот Беларуси и России вырос в текущем году по сравнению с прошлым годом более чем на 8% и, по предварительным оценкам, составит $59−60 млрд. «Бюджет (Союзного государства. — Прим. БЕЛТА), который начинался с 500 млн российских рублей, за 25 лет достиг почти 7,5 млрд, — обратил внимание Игорь Сергеенко. — Увеличивается и количество финансируемых программ и проектов. Сегодня в копилке Союзного государства более 90 программ, на сумму 60 млрд российских рублей». «Этому способствует последовательная реализация стратегических приоритетов, выработанных главами наших государств, а также интенсивные межправительственные связи и тесные контакты на уровне регионов. Свой вклад в процесс союзной интеграции вносят парламентарии. Практически по всем ключевым направлениям созданы комиссии Парламентского собрания, которые ведут глубокий анализ достигнутых результатов, имеющихся проблемных вопросов и главное — совместно с профильными министерствами и Постоянным комитетом Союзного государства ищут и вырабатывают пути их решения», — подчеркнул Игорь Сергеенко.