Сергеенко: несмотря на колоссальное внешнее давление, Союзное государство демонстрирует свою силу

Он сообщил, что взаимный товарооборот Беларуси и России вырос в текущем году по сравнению с прошлым годом более чем на 8% и, по предварительным оценкам, составит $59−60 млрд. «Бюджет (Союзного государства. — Прим. БЕЛТА), который начинался с 500 млн российских рублей, за 25 лет достиг почти 7,5 млрд, — обратил внимание Игорь Сергеенко. — Увеличивается и количество финансируемых программ и проектов. Сегодня в копилке Союзного государства более 90 программ, на сумму 60 млрд российских рублей». «Этому способствует последовательная реализация стратегических приоритетов, выработанных главами наших государств, а также интенсивные межправительственные связи и тесные контакты на уровне регионов. Свой вклад в процесс союзной интеграции вносят парламентарии. Практически по всем ключевым направлениям созданы комиссии Парламентского собрания, которые ведут глубокий анализ достигнутых результатов, имеющихся проблемных вопросов и главное — совместно с профильными министерствами и Постоянным комитетом Союзного государства ищут и вырабатывают пути их решения», — подчеркнул Игорь Сергеенко.