Лукашенко проводит встречу с главой СК РФ Бастрыкиным

12—13 декабря в Минске пройдет Международная научно-практическая конференция, приуроченная к годовщине принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В конференции в том числе примут участие главы СК Беларуси и России Дмитрий Гора и Александр Бастрыкин.