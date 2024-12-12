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Лукашенко проводит встречу с главой СК РФ Бастрыкиным

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

«Встреча с председателем Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что Бастрыкин вручил Лукашенко медаль СК РФ «За верность служебному долгу».

12—13 декабря в Минске пройдет Международная научно-практическая конференция, приуроченная к годовщине принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В конференции в том числе примут участие главы СК Беларуси и России Дмитрий Гора и Александр Бастрыкин.

В ходе конференции генпрокурор Беларуси Андрей Швед презентует подготовленное Генпрокуратурой четвертое издание «Карательные операции. Часть 2» из цикла «Геноцид белорусского народа». В издании собраны материалы, полученные в рамках расследования уголовного дела о карательных операциях на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

Бастрыкин также примет участие в VII совместном заседании коллегий Следственного комитета Республики Беларусь и Следственного комитета Российской Федерации на тему «Актуальные вопросы преступлений террористической и экстремистской направленности, иные вопросы повышения эффективности деятельности органов предварительного следствия», которое пройдет в пятницу.

Лукашенко Александр