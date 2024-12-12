Лукашенко проводит встречу с главой СК РФ Бастрыкиным

«Встреча с председателем Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Также стало известно, что Бастрыкин вручил Лукашенко медаль СК РФ «За верность служебному долгу».
В ходе конференции генпрокурор Беларуси Андрей Швед презентует подготовленное Генпрокуратурой четвертое издание «Карательные операции. Часть 2» из цикла «Геноцид белорусского народа». В издании собраны материалы, полученные в рамках расследования уголовного дела о карательных операциях на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
Бастрыкин также примет участие в VII совместном заседании коллегий Следственного комитета Республики Беларусь и Следственного комитета Российской Федерации на тему «Актуальные вопросы преступлений террористической и экстремистской направленности, иные вопросы повышения эффективности деятельности органов предварительного следствия», которое пройдет в пятницу.