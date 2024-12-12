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Лукашенко проводит встречу с главой СК России Бастрыкиным 12 декабря

Лукашенко проводит встречу с главой Следственного комитета России Бастрыкиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 12 декабря, проводит встречу с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщается, что в графике главы государства 12 декабря запланировано два мероприятия. В телеграм-канале уточнили, что первым из них является встреча с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным во Дворце Независимости.

«Бастрыкин уже прибыл во Дворец Независимости», — рассказали в телеграм-канале.

Тем временем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о нейтралитете, обратившись к главе Туркменистана.

Кроме того, глава государства присудил звание народного поэта автору гимна Беларуси Каризне.

Также мы собрали, что можно и нельзя делать в пятницу 13 декабря 2024 года.