Le Journal du Dimanche: оборонный проект ЕС навредит объединению

Как отмечает издание, программа предполагает, чтобы военная техника разрабатывалась в Европе, но допускает, чтобы 35% ее стоимости приходилось на технологии государств, не входящих в ЕС. По словам источника газеты, реализация проекта может привести к косвенному финансированию американских поставщиков за счет средств в том числе французских налогоплательщиков. Кроме того, это спровоцирует «зависимость некоторых европейских стран от США, тем самым поставив под угрозу стратегический суверенитет Европы», поясняет издание.
«Как только Вашингтон вступит в программу вооружений, у него появится право вето. [ЕС] не сможет свободно экспортировать свое оборудование», — сказал газете неназваный руководитель одной из крупных оборонных групп. «Когда [Европа] захочет провести операцию в Африке, используя средства, разработанные в рамках этой программы, придется просить разрешения США», — пояснил он. При этом Евросоюз не может перейти к полностью европейской модели производства. «Некоторые страны отдали свою технику Украине и должны быстро восстановить свои запасы», — сказал заместитель главы Генеральной дирекции по вооружениям Франции Тьерри Карлье.
6 декабря польская газета Rzeczpospolita сообщила, что страны Евросоюза, скорее всего, не успеют завершить до конца года переговоры по EDIP на 2025−2027 годы. Причиной тому стала разница в подходах стран ЕС по распределению финансирования. Согласно изданию, переговоры могут продолжиться при председательстве Польши в ЕС в первой половине 2025 года. В случае их успешного окончания и утверждения программы в органах сообщества первые выплаты могут начаться на рубеже 2025−2026 годов.