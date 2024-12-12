Le Journal du Dimanche: оборонный проект ЕС навредит объединению

«Как только Вашингтон вступит в программу вооружений, у него появится право вето. [ЕС] не сможет свободно экспортировать свое оборудование», — сказал газете неназваный руководитель одной из крупных оборонных групп. «Когда [Европа] захочет провести операцию в Африке, используя средства, разработанные в рамках этой программы, придется просить разрешения США», — пояснил он. При этом Евросоюз не может перейти к полностью европейской модели производства. «Некоторые страны отдали свою технику Украине и должны быстро восстановить свои запасы», — сказал заместитель главы Генеральной дирекции по вооружениям Франции Тьерри Карлье.