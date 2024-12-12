Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Валентиной Матвиенко

«Визит действительно был очень продуктивным и результативным. Главное, что наше сотрудничество, которое набирает обороты, носит взаимовыгодный и взаимоуважительный характер. Благодаря усилиям глав государств Казахстана и России двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. И какую бы мы сферу ни взяли: взаимный товарооборот, инвестиции, крупнейшие проекты в промышленности, в энергетике, сотрудничество в сельском хозяйстве, это реальные примеры крепкого стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами», — подчеркнула Валентина Матвиенко.