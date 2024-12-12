Центр подготовки снайперов «Восток» в Приморье начнут строить в начале следующего года

Центр подготовки снайперов «Восток» в Надеждинском районе Приморья начнут строить в январе 2025 года. Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко во время встречи с полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и Героем России, гвардии майором Ярославом Якубовым, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Юрий Трутнев отметил, что проект создания полигона для сверхдальней стрельбы должен быть реализован в кратчайшие сроки. Он также добавил, что полигон в Приморье должен соответствовать высоким стандартам, установив новый ориентир для военной подготовки.
«У нас есть возможность помочь в подготовке бойцов и сделать нашу страну сильнее. Откладывать ничего не будем. Соответствующее поручение поддержать проект дам Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики», — сказал Юрий Трутнев.
По словам Ярослава Якубова, проект был разработан при участии командования Тихоокеанского флота, и его цель — предоставить комплексную базу для подготовки снайперов, которые будут отправляться в зону СВО. Но это не только тренировки для действующих военных — полигон также будет использоваться для реабилитации военнослужащих, проходящих восстановление после ранения, а также для подготовки бойцов из военно-патриотических организаций, таких как «ВОИН», «Авангард», ДОСААФ России и «Юнармия».
Олег Кожемяко сообщил, что работы по строительству объекта начнутся уже в начале января 2025 года, сразу после новогодних праздников. Губернатор отметил, что оценены объемы строительства и стоимости работ, а также определены этапы реализации проекта. В частности, в первую очередь будет выполнена подготовка снайперов, организация стрельбы на больших дистанциях и установка необходимого оборудования.
Он подчеркнул, что наиболее важным является создание дистанции до трех километров, что позволит проводить тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным.
«Надеюсь, что первый этап мы завершим до осени, и уже осенью 2025 года сможем начать проводить подготовку снайперов. В Приморье находятся крупные воинские формирования. Безусловно, сейчас подготовка снайперов важна. Это возможность поражения противника без огневого контакта, а значит — сохранение жизни нашим ребятам. Мы поддерживаем проект. Необходимые средства из регионального бюджета будут направлены», — добавил Олег Кожемяко.
Центр подготовки снайперов «Восток» появится в Приморье до конца 2025 года.
Юрий Трутнев заслушал доклад губернатора региона Олега Кожемяко о строительстве объекта.
Напомним, общая площадь центра превысит 850 га. Проект является совместным результатом Федерации боевого снайпинга, правительства Приморья и центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин». В «Восток» войдут административно-бытовой комплекс, учебные классы, дома-общежития для размещения инструкторов, персонала и курсантов центра, объекты для проведения военно-спортивных игр. Также на территории будущего центра организуют детские и юношеские военно-патриотические программы, семейные спортивные военно-прикладные мероприятия. В центре подготовки снайперов пройдут презентации транспортных средств, беспилотных систем и крупногабаритных образцов вооружения. Также в планах выставка существующих и исторических образцов техники и вооружения.