Центр подготовки снайперов «Восток» в Приморье начнут строить в начале следующего года

По словам Ярослава Якубова, проект был разработан при участии командования Тихоокеанского флота, и его цель — предоставить комплексную базу для подготовки снайперов, которые будут отправляться в зону СВО. Но это не только тренировки для действующих военных — полигон также будет использоваться для реабилитации военнослужащих, проходящих восстановление после ранения, а также для подготовки бойцов из военно-патриотических организаций, таких как «ВОИН», «Авангард», ДОСААФ России и «Юнармия».