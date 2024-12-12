Сан-Хосе
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев встретится с Си Цзиньпином

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.

Источник: РИА "Новости"

Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.

«Сегодня будет встреча с генеральным секретарем Компартии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином. Мы будем говорить о развитии тех договоренностей, которые существуют между нашими странами, между лидерами наших стран», — сказал Медведев на встрече с членом постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган) Ван Хунином.

Медведев Дмитрий