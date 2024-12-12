Медведев встретится с Си Цзиньпином

«Сегодня будет встреча с генеральным секретарем Компартии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином. Мы будем говорить о развитии тех договоренностей, которые существуют между нашими странами, между лидерами наших стран», — сказал Медведев на встрече с членом постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган) Ван Хунином.