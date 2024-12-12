Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2025 год

Согласно принятому документу, размер бюджета Союзного государства в будущем году увеличен более чем на 15%. Представляя проект на утверждение, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что бюджет Союзного государства на 2025 год по доходам определен в сумме 7328,2 млн российских рублей. Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов Республики Беларусь и Российской Федерации. В следующем году они будут увеличены более чем на 15% и составят 7107,3 млн российских рублей, в том числе 4619,7 млн российских рублей — отчисления Российской Федерации и 2487,6 млн российских рублей — отчисления Республики Беларусь.
Кроме того, в союзный бюджет будут включены доходы, полученные государственным учреждением «Телерадиовещательная организация Союзного государства», и остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в сумме 220,9 млн российских рублей.
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Бюджет сформирован с профицитом в сумме 385,2 млн российских рублей, за счет которого могут быть профинансированы новые программы, проекты и мероприятия Союзного государства после их утверждения Советом Министров Союзного государства. Среди них — разрабатываемый проект Союзного государства «Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса “Буйничское поле”.
Расходы бюджета Союзного государства на 2025 год запланированы в объеме 6943 млн российских рублей. Средства союзного бюджета будут направлены на финансирование семи программ, двух проектов и 41 мероприятия Союзного государства.
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В соответствии с положениями Договора о создании Союзного государства принятый Парламентским собранием бюджет будет внесен в Высший Государственный совет Союзного государства на утверждение.