Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2025 год

Согласно принятому документу, размер бюджета Союзного государства в будущем году увеличен более чем на 15%. Представляя проект на утверждение, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что бюджет Союзного государства на 2025 год по доходам определен в сумме 7328,2 млн российских рублей. Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов Республики Беларусь и Российской Федерации. В следующем году они будут увеличены более чем на 15% и составят 7107,3 млн российских рублей, в том числе 4619,7 млн российских рублей — отчисления Российской Федерации и 2487,6 млн российских рублей — отчисления Республики Беларусь.