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В Москве прошло заседание Совета глав правительств СНГ — видео

Участники традиционно обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве.

Источник: Sputnik.uz

В Москве прошло очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Участники традиционно обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ.

В повестке — рассмотрение и подписание ряда документов. Они касаются сотрудничества в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, подготовки кадров для пенитенциарных служб, изучения, использования, охраны и мониторинга подземных вод, гуманитарного сотрудничества, а также финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.

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