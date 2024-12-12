В Москве прошло заседание Совета глав правительств СНГ — видео

В повестке — рассмотрение и подписание ряда документов. Они касаются сотрудничества в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, подготовки кадров для пенитенциарных служб, изучения, использования, охраны и мониторинга подземных вод, гуманитарного сотрудничества, а также финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.