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В Минске глава Следственного комитета РФ Бастрыкин наградил Лукашенко медалью «За верность служебному долгу»

Глава СК России Бастрыкин вручил Лукашенко медаль «За верность служебному долгу».

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Минске наградил президента Беларуси Александра Лукашенко медалью «За верность служебному долгу», сообщает БелТА.

В начале встречи с президентом Беларуси 12 декабря 2024 года председатель СК России акцентировал внимание на том, что ему хотелось бы начать с приятной обязанности. Бастрыкин вручил Александру Лукашенко от имени коллектива Следственного комитета РФ медаль «За верность служебному долгу».

— В честь вашего юбилея и за то, что вы укрепляете наше сотрудничество — следственных комитетов Беларуси и России — и вносите в это в том числе свой неоценимый вклад, — подчеркнул глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В Минске глава Следственного комитета РФ Бастрыкин наградил Лукашенко медалью «За верность служебному долгу». Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о нейтралитете, обратившись к главе Туркменистана.

Кроме того, глава государства присудил звание народного поэта автору гимна Беларуси Каризне.

Тем временем синоптики предупредили о похолодании и морозе до −11 градусов в Беларуси.