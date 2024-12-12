Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Минске наградил президента Беларуси Александра Лукашенко медалью «За верность служебному долгу», сообщает БелТА.
В начале встречи с президентом Беларуси 12 декабря 2024 года председатель СК России акцентировал внимание на том, что ему хотелось бы начать с приятной обязанности. Бастрыкин вручил Александру Лукашенко от имени коллектива Следственного комитета РФ медаль «За верность служебному долгу».
— В честь вашего юбилея и за то, что вы укрепляете наше сотрудничество — следственных комитетов Беларуси и России — и вносите в это в том числе свой неоценимый вклад, — подчеркнул глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В Минске глава Следственного комитета РФ Бастрыкин наградил Лукашенко медалью «За верность служебному долгу». Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о нейтралитете, обратившись к главе Туркменистана.
Кроме того, глава государства присудил звание народного поэта автору гимна Беларуси Каризне.
Тем временем синоптики предупредили о похолодании и морозе до −11 градусов в Беларуси.