Дмитрий Демешин оценил новый транспортно-пересадочный узел в Комсомольске-на-Амуре

«Открытие современного транспортного узла в городе Юности станет ключевым звеном в развитии инфраструктуры и повышении качества транспортных услуг для жителей всего региона. Транспортно-пересадочный узел позволит значительно сократить время в пути — пересесть на автобус можно прямо на вокзале. Общественный транспорт будет отправляться по 26 пригородным и междугородным направлениям», — отметил глава региона в официальном Телеграм-канале.