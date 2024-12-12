Дмитрий Демешин оценил новый транспортно-пересадочный узел в Комсомольске-на-Амуре

Теперь комсомольчанам и жителям соседних районов будет удобнее совершать поездки по краю и возвращаться домой.
В новом здании разместили зал ожидания для пассажиров междугородних автобусов, кассы, установили камеры хранения, электронное табло. Рядом обустроена разворотная площадка для автобусов, посадочные платформы с установленными на них закрытыми павильонами.
На церемонии открытия нового объекта побывал губернатор края Дмитрий Демешин.
«Открытие современного транспортного узла в городе Юности станет ключевым звеном в развитии инфраструктуры и повышении качества транспортных услуг для жителей всего региона. Транспортно-пересадочный узел позволит значительно сократить время в пути — пересесть на автобус можно прямо на вокзале. Общественный транспорт будет отправляться по 26 пригородным и междугородным направлениям», — отметил глава региона в официальном Телеграм-канале.