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Дмитрий Демешин оценил новый транспортно-пересадочный узел в Комсомольске-на-Амуре

11 декабря у железнодорожного вокзала Комсомольска-на-Амуре открылся транспортно-пересадочный узел.

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Теперь комсомольчанам и жителям соседних районов будет удобнее совершать поездки по краю и возвращаться домой.

В новом здании разместили зал ожидания для пассажиров междугородних автобусов, кассы, установили камеры хранения, электронное табло. Рядом обустроена разворотная площадка для автобусов, посадочные платформы с установленными на них закрытыми павильонами.

На церемонии открытия нового объекта побывал губернатор края Дмитрий Демешин.

«Открытие современного транспортного узла в городе Юности станет ключевым звеном в развитии инфраструктуры и повышении качества транспортных услуг для жителей всего региона. Транспортно-пересадочный узел позволит значительно сократить время в пути — пересесть на автобус можно прямо на вокзале. Общественный транспорт будет отправляться по 26 пригородным и междугородным направлениям», — отметил глава региона в официальном Телеграм-канале.