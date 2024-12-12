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Мерзлякова: необходимо сохранять память о репрессированных в советское время

Память о людях, репрессированных в советское время, необходимо сохранять и не повторять их ошибок, заявила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Источник: Коммерсантъ

«Память об этом надо сохранять. Но в то же время мы не должны поднимать на вилы тех, кто проявлял себя жестоко. Мы должны помнить, осудить и простить. Это слишком по-русски — простить. Разные люди пострадали в то время, мы не должны повторять тех ошибок», — сказала Татьяна Мерзлякова.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявлял, что сейчас продолжается работа по увековечиванию памяти репрессированных. В основном, она сконцентрирована вокруг исторических аспектов. По его словам, на данный момент в России нет политических репрессий, но существуют «санитарные меры».

права человека