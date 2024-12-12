Мерзлякова: необходимо сохранять память о репрессированных в советское время

«Память об этом надо сохранять. Но в то же время мы не должны поднимать на вилы тех, кто проявлял себя жестоко. Мы должны помнить, осудить и простить. Это слишком по-русски — простить. Разные люди пострадали в то время, мы не должны повторять тех ошибок», — сказала Татьяна Мерзлякова.