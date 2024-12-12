Евгений Куйвашев на прямой линии: о подарках детям, дорогах и кадрах

В следующем году будет отремонтировано 300 километров дорог, введена программа «Земский работник культуры», молодым семьям будут помогать с выплатами по ипотеке. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашева, отвечая на вопросы граждан. Глава региона также рассказал, как решается проблемы с нехваткой медицинских работников и с теплоснабжением в Карпинске, как идет строительство спортивной арены в Первоуральске.
11 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел ежегодную прямую линию, ответив на десятки обращений жителей. Всего же главе региона поступило более 700 вопросов, из которых были выбраны самые актуальные.
Кадры.
Первый вопрос касался одной из главных тем последнего времени — нехватки медицинских работников в больницах. Он затрагивал отдельный город, но Евгений Куйвашев отметил, что такая проблема существует во всем регионе.
«Кадровое обеспечение медицинской службы — это один из наших ключевых приоритетов, — сказал Евгений Куйвашев. — Необходимо решать кадровый вопрос в принципе, обеспечивать наши медицинские учреждения, наше образование кадрами. Как только это сделаем, людям будет интересно жить, воспитывать детей в том городе, где эти услуги есть».
По его словам, больницы сейчас привлекают новых врачей, увеличено количество бюджетных мест для цевеликов, работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», с помощью которых медработники едут в малые населенные пункты. В рамках этих программ выплаты врачам увеличены до 1,5 млн рублей, фельдшерам — до 750 тысяч рублей. До конца текущего года различная помощь будет оказана 150 медработникам на сумму 160 млн рублей.
«Мы понимаем, что это одно из важнейших направлений работы и не только правительства Свердловской области, но и муниципалитетов. Мы прекрасно видим, знаем об этой проблеме и будем решать ее дальше», — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Жительница Богдановича пожаловалась, что в филиале больницы нет процедурной медсестры, поэтому приходится для сдачи анализов ехать через весь город. Евгений Куйвашев поручил решить данную проблему министерству здравоохранения.
На нехватку специалистов пожаловались и представители аграрного сектора. Они предложили создавать больше аграрных классов в школах по примеру медицинских. Евгений Куйвашев напомнил, что аграрные классы созданы в 18 муниципалитетов, там обучается 850 школьников. В регионе создаются условия, чтобы дети шли обучаться по этой специальности, а затем работали в отрасли.
Другой вопрос касался перекоса в сторону получения среднего профессионального образования: многие школьники не идут в 10−11 классы, а поступают в техникумы, чтобы получить профессию и работать на заводе за большие деньги. При этом область может остаться баз инженеров и программистов, считает местный житель, задавший вопрос.
«Не останемся. Я очень рад, что наши школьники после девятого класса идут в техникумы, в систему среднего профессионального образования, — сказал Евгений Куйвашев. — Но я вас уверяю, даже те, кто закончил СПО, в перспективе поступают и в высшие учебные заведения, чтобы получить профессию инженера».
Следующую проблему с кадрами озвучила жительница поселка Пышма. По ее словам, не хватает работников во Дворцах культуры. По словам Евгения Куйвашев, по данным министерства культуры, в этой сфере не достает 400 человек. Это всего 2% от всех работников отрасли, но проблему все-таки будут решать.
«Сегодня у нас есть поручение президента по реализации программы “Земский работник культуры”, — сказал Евгений Куйвашев. — Мы будем выплачивать по одному миллиону тем, кто заключит трудовой договор с учреждением культуры, подведомственным региональному Минкульту или администрации муниципалитета. Если кто-то захочет переехать в малый или средний город нашей области, обязательно следите за последними событиями».
Школы.
Много вопросов было посвящено среднему образованию. Жительница города Арамиль просила построить новое здание для школы № 1. Евгений Куйвашев сообщил, что поручит коллегам изучить вопрос, но его решение будет зависеть от коэффициента загруженности учебного заведения.
Жители поселка Ис Нижнетуринского городского округа попросили построить им новую школу. Евгений Куйвашев сообщил, что знает о проблеме. Решение о строительстве уже принято, поэтому в третьем квартале 2026 году школа должна быть построена.
«Мы действительно сегодня большое внимание уделяем строительству новых школ. Только в текущем году мы построили восемь новых школ и отремонтировали 16 учреждений. Ежегодно мы выделяем колоссальные средства на строительство и ремонт этих школ», — сказал губернатор.
Еще один вопрос, связанный со школьниками, поступил из Асбеста. Там детей из жилого района Заречный должен забирать школьный автобус, но он не ходит из-за отсутствия остановки и разворотного кольца. По словам губернатора, он даст соответствующее поручение муниципальным властям.
Дороги.
Много вопросов поступило о дорогах в Свердловской области. Жители Полевского поблагодарили за ремонт дороги до Екатеринбурга, но опасаются, что в самом городе часть проезжей части делали при минусовых температурах, в мокрый снег. Якобы она весной «уплывет вместе со снегом». Евгений Куйвашев поблагодарил за то, что горожане переживают, но отметил, что у дорожного полотна срок гарантии составляет до пяти лет, если с ним что-то произойдет, то его починят. К тому же нынешние технологии позволят делать дорогу и в неблагоприятных погодных условиях.
Житель Серова тоже переживает, но не из-за ремонта дороги в снег, а в связи с завершением нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Нацпроект “Безопасные качественные дороги” нам помог, за шесть лет мы отремонтировали почти 800 километров региональных дорог, замкнули ЕКАД, — сообщил Евгений Куйвашев. — Сейчас будет реализовываться новый национальный проект “Инфраструктура для жизни”, часть его будет по-прежнему направлена на поддержание дорожного полотна в хорошем состоянии».
По новому нацпроекту в следующем году в Свердловской области планируется отремонтировать 200 километров региональных дорог. А всего будет приведено в порядок 300 километров дорог. В том числе, трасса Екатеринбург — Серов, обход Нижнего Тагила, трасса Екатеринбург — Реж — Алапаевск и так далее.
Также предстоит большая работа по расширению северного полукольца ЕКАД. На нем должно появиться столько же полос, что и на южном.
Житель Ивделя попросил сделать объездную дорогу, чтобы большегрузный транспорт не ездил по центру города, ведь дорога из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск проходит по улицам, где располагаются школа, больница, парк, гуляют семьи с детьми.
Евгений Куйвашев согласился, что транспортный поток увеличивается, тем более он будет расти при реализации проекта «Сухой порт», который должен сделать Свердловскую область логистическим центром. Поэтому он дал поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства, чтобы провели исследовательские работы для реализации проекта объезда Ивделя.
Кроме дорог улучшается и дорожная инфраструктура. Евгений Куйвашев сообщил, что к концу текущего года планируется запустить 13 электростанций для зарядки электромобилей. Сейчас в Свердловской области их 18 и почти все они находятся в Екатеринбурге. Новые появятся в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Верхней Пышме, Серове, Богдановиче и других городах.
Благоустройство.
Часть вопросов была посвящена благоустройству. Жительница Екатеринбурга интересовалась, когда начнется ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Городок чекистов». По словам губернатора, в 2025 году планируется начать работы.
«Это уникальный комплекс, памятник конструктивизму. Прежде чем приступить к реставрации, нужно подготовить соответствующие документы, — сообщил Евгений Куйвашев. — Мы уже выделили деньги на ремонт кровли».
Затем пройдут другие этапы реставрациии. По словам главы региона, работы будут идти несколько лет, но в итоге «Городок чекистов» отремонтируют.
Жительницу екатеринбургского микрорайона Краснолесье волнуют перспективы благоустройства ближайшего парка. Она заявила, что застройщик и местные власти не могут дать ей ответ.
«Мы следим за этой ситуацией, и я попрошу [главу Екатеринбурга] Алексея Валерьевича Орлова с особым вниманием отнестись к благоустройству этой территории, — сказал Евгений Куйвашев. — Тем более, что все необходимые изменения в генплан уже город внес. Поэтому там нужно сделать хороший проект и реализовать его».
Жительница Волчанска пригласила Евгения Куйвашева посетить свой город, чтобы показать ему новую благоустроенную набережную. Губернатор принял приглашение, отметив, что в Свердловской области реализуется много проектов по благоустройству.
«Если сейчас начать рассуждать и рассказывать о том, сколько делаем мы в регионе в области благоустройства и создания инфраструктуры для жизни, то не хватит целого вечера, — сказал Евгений Куйвашев. — Я благодарен всем, потому что жители голосуют по проектам формирования комфортной городской среды, они вовлечены в создание новых объектов».
Спорт.
Жительница Заречного считает, что городу необходима круглогодичная ледовая арена. Евгений Куйвашев пообещал, что ее строительство будет проработано с «Росатомом», у которого в Заречном находится одно из предприятий.
Также попросили создать спортивную инфраструктуру в Дегтярске, ведь стадион там закрыли еще в 2012 году. Губернатор отметил, что спортобъект нужен городу, он об этом знает. Губернатор поручит включить возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в госпрограмму.
Новая спортивная арена открытого типа должна появиться и на территории спорткомплекса «Уральский трубник» в Первоуральске, сообщил губернатор, отвечая на очередной вопрос. Уже проведены все инженерные изыскания, идет проектно-сметная работа.
«Мы полагаем, что общая стоимость проекта будет более трех миллиардов рублей, и сроки мы ставим себе до 2027 года», — сообщил Евгений Куйвашев.
Семьи, ЖКХ, здоровье.
В ходе ответов на вопросы Евгений Куйвашев сообщил, что в Свердловской области принимаются новые меры поддержки семей, которые будут введены в 2025 году.
«Надо максимально создавать условия для того, чтобы молодые люди получали образование, создавать условия, чтобы они смогли приобрести жилье», — сказал Евгений Куйвашев.
Например, планируется ввести единовременную выплату в 50 тысяч рублей на приобретение товаров первой необходимости для новорожденного, если его мама младше 23 лет. Студенческим семьям могут компенсировать расходы на уплату процентов по ипотеке — суммарно до 0,5 млн рублей за весь период действия ипотечного кредита.
Не остался в стороне и один из наиболее острых вопросов для жителей Сысертского округа. Речь идет о возможном строительстве мусороперерабатывающего завода. Но на данный момент решение о его возведении пока не принято.
По словам Евгения Куйвашева, кроме площадки в Сысертском районе рассматривается еще несколько. Проходят экспертизы, по итогам которых и будет приниматься решение.
Ирбитская ярмарка, которая проходит летом, расширит свои границы. По словам Евгения Куйвашева, планируется, что она также займет часть улицы Красноармейской, которая недавно была отремонтирована. На ней могут разместиться торговые лотки.
Жительницу Карпинска беспокоит состояние теплоснабжающих сетей. Они изношены, постоянно происходят аварии. Губернатор сообщил, что знает о ситуации. В этом году муниципалитету выделили порядка 60 млн рублей на ремонт сетей тепло- и водоснабжения. В следующем году начнется подготовка проектно-сметной документации для строительства блочных газовых котельных. Проблему будут решать.
Врач на пенсии предложил сделать обязательной диспансеризацию и профосмотр, так как переживает за здоровье земляков. Евгений Куйвашев отметил, что здоровье — важнейший вопрос.
«Я просил наши профсоюзы включить в тексты коллективных договоров, которые сегодня принимаются между работодателями и профсоюзами, такую диспансеризацию, — сказал Евгений Куйвашев. — Регион у нас промышленный, и за здоровьем наших сотрудников мы должны следить».
Дети.
Завершилась прямая линия вопросом о Новом годе и подарках детям. По словам Евгения Куйвашева, как и в прошлом году на праздник воспитанникам детских домов Свердловской области будут вручены новогодние подарки.
«Акция будет, — сказал Евгений Куйвашев. — В ней примут участие все 68 учреждений, в которых живут две с половиной тысячи ребят. Они хотят самые разные подарки: кому-то куклу, кому-то ноутбук для учебы, кто-то хочет в аквапарк».
По его словам, все желания будут исполнены.
«Мы уже нашли партнеров, которые будут Дедами Морозами для ребят», — сказал губернатор.