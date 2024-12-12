Евгений Куйвашев на прямой линии: о подарках детям, дорогах и кадрах

Много вопросов поступило о дорогах в Свердловской области. Жители Полевского поблагодарили за ремонт дороги до Екатеринбурга, но опасаются, что в самом городе часть проезжей части делали при минусовых температурах, в мокрый снег. Якобы она весной «уплывет вместе со снегом». Евгений Куйвашев поблагодарил за то, что горожане переживают, но отметил, что у дорожного полотна срок гарантии составляет до пяти лет, если с ним что-то произойдет, то его починят. К тому же нынешние технологии позволят делать дорогу и в неблагоприятных погодных условиях.