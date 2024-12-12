Свердловский омбудсмен Мерзлякова назвала причину депортации русских из РФ

Буквально на прошлой неделе ЕАН рассказывал историю отца семерых детей, 31-летнего Виктора Шипова, которого хотят депортировать. Об этом он рассказал ЕАН в сообщении, которое прислал из ИВС Первоуральска, где его содержат. Шипов сообщил, что родился в городе Бакабад Узбекской СССР, приехал в Свердловскую область в 2007 году и сразу же написал в узбекское посольство заявление об отказе от гражданства. Срок действия узбекского паспорта у него закончился в 2008 году. Виктор, которого с Узбекистаном ничего не связывает, и не думал над вопросом продления паспорта. А поскольку российское гражданство за все эти годы ему оформить не удалось, он оказался человеком без документов.