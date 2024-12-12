Свердловский омбудсмен Мерзлякова назвала причину депортации русских из РФ

«Я прияла участие в заседании Всемирного русского собора. Работала в секции с миграционной службой. И они так объяснили, почему выдворяют русских людей: “Мы не хотим выделять какую-то национальность, нарушители все равны”. Мы сейчас говорим о том, чтобы детей мигрантов не принимать в школу, пока они не научатся русскому языку. А русские семьи, где есть дети, которые адаптированы, выдворяем из России», — отмечает Мерзлякова.
По ее словам, миграционная служба, суды и прокуратура, видимо, не поняли, что мы живем в новой реальности, что обстоятельства изменились. Мерзлякова призвала подходить индивидуальна к каждой истории. «Надо помнить, что людям, которые имеют корни народностей России, идти некуда», — подчеркнула она.
Буквально на прошлой неделе ЕАН рассказывал историю отца семерых детей, 31-летнего Виктора Шипова, которого хотят депортировать. Об этом он рассказал ЕАН в сообщении, которое прислал из ИВС Первоуральска, где его содержат. Шипов сообщил, что родился в городе Бакабад Узбекской СССР, приехал в Свердловскую область в 2007 году и сразу же написал в узбекское посольство заявление об отказе от гражданства. Срок действия узбекского паспорта у него закончился в 2008 году. Виктор, которого с Узбекистаном ничего не связывает, и не думал над вопросом продления паспорта. А поскольку российское гражданство за все эти годы ему оформить не удалось, он оказался человеком без документов.
Все его предки родом из России. По словам Виктора, чиновники ему всегда говорили, что для оформления российского гражданства ему сначала надо выехать в Узбекистан. Ехать в Узбекистан у Виктора не было возможности, так как к этому времени он создал семью. На сегодняшний день у него есть три дочери и четыре сына.
В результате 7 сентября этого года постановлением Красногорского районного суда Каменка-Уральского Шипов был признан виновным по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ, выразившееся в отсутствии документов».