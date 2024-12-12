Мэр Амурска в Хабаровском крае ушёл в отставку

Мэр самого молодого города Хабаровского края — Амурска — Сергей Семёнов заявил о своей отставке. Он переходит на работу в другой муниципалитет. Видеообращение об этом теперь уже бывший глава разместил в своём официальном Телеграм-канале, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Он отметил, что это его решение было совсем непростым. Как напоминает наше издание, на досрочных выборах мэра Амурска в марте 2022 года энергетик Сергей Семёнов шёл в качестве самовыдвиженца. Он набрал 32,93% голосов избирателей и победил.
— 11 декабря я подал в отставку. И уже не являюсь главой города Амурска. Но уже сегодня, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, что для меня очень значимо, по поручению нашего губернатора Дмитрия Демешина, за его доверие я отдельно благодарен, я нахожусь в соседнем Солнечном районе. Сегодня состоялось заседание собрания депутатов этого района. На нём я был назначен с 14 декабря временно исполнять полномочия главы Солнечного района, — сказал Сергей Семёнов в видеообращении.
Напомним, ранее главной Солнечного района была Татьяна Поваляева. Однако в октябре райцентр этого муниципалитета оказался в эпицентре коммунального скандала. Люди жаловались на бездействие коммунальщиков. В ситуацию вмешался губернатор Хабаровского края. После того, как Дмитрий Демешин назвал ситуацию в Солнечном «коммунальным адом», с управляющей компанией был расторгнут контракт. Видимо, в этой сфере в Солнечном районе придётся наводить порядок уже новой администрации.
От самой Татьяны Поваляевой на момент написания этого сообщения комментариев пока поступало.