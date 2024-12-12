Мэр Амурска в Хабаровском крае ушёл в отставку

— 11 декабря я подал в отставку. И уже не являюсь главой города Амурска. Но уже сегодня, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, что для меня очень значимо, по поручению нашего губернатора Дмитрия Демешина, за его доверие я отдельно благодарен, я нахожусь в соседнем Солнечном районе. Сегодня состоялось заседание собрания депутатов этого района. На нём я был назначен с 14 декабря временно исполнять полномочия главы Солнечного района, — сказал Сергей Семёнов в видеообращении.