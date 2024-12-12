Закрытая встреча ядерных стран в Дубае: что могли обсуждать

Важность активного участия в переговорах Китая несомненна, поскольку три ядерные страны в лице США, Франции и Великобритании настроены по отношению к РФ негативно. В то же время Китай выступает если не в роли союзника, то с нейтральной стороны, хорошо относящейся к Москве, отмечает политик.