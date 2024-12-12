Закрытая встреча ядерных стран в Дубае: что могли обсуждать

В Дубае в ОАЭ прошла встреча представителей руководства «ядерной пятерки», в которую входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. Об этом сообщили китайские СМИ со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.
Подробности о содержании переговоров представителей ядерных государств не раскрываются. В МИД Китая лишь отметили, что обсуждались вопросы, связанные с ядерным оружием.
Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков в беседе с «Коммерсантом» назвал встречу в ОАЭ способом выразить Западу обеспокоенность Москвы текущими рисками обострения, а также оповестить о произошедших изменениях в документах, регулирующих применение ядерного оружия нашей страной.
Российский политик и лидер Демократической партии России Александр Зорин считает, что встреча представителей «ядерной пятерки» произошла на фоне продолжающегося роста международной напряженности. Враждебные действия по отношению к РФ актуализировали дискуссию о допустимости применения ядерного оружия.
Но недавний дебют ракетной системы «Орешник» продемонстрировал, что у России есть и иные виды вооружений, которые могут причинить потенциальному противнику серьезные проблемы.
На встрече в Дубае, считает эксперт, могли обсуждать определенные гарантии неприменения ядерного оружия даже в случае дальнейшего обострения ситуации в Восточной Европе, на Ближнем Востоке или в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Важность активного участия в переговорах Китая несомненна, поскольку три ядерные страны в лице США, Франции и Великобритании настроены по отношению к РФ негативно. В то же время Китай выступает если не в роли союзника, то с нейтральной стороны, хорошо относящейся к Москве, отмечает политик.