Reuters узнал, кого Трамп рассматривает спецпосланником по Ирану

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее говорил, что для страны не имеет значения исход выборов в США, поскольку та «опирается на свою внутреннюю силу». Однако в разговоре с WSJ иранские чиновники разделились во мнении, сможет ли Иран противостоять усиленному экономическому давлению. «Ситуация может стать катастрофической для нефтяной промышленности Ирана», — сказал один из них, отметив, что Китай уже покупает иранскую нефть со скидкой, а его страна испытывает нехватку природного газа. По словам другого собеседника, Тегеран намерен укрепить сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества и другими альянсами, а кроме того, может активизировать свою ядерную программу в ответ на меры США.