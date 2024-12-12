Reuters узнал, кого Трамп рассматривает спецпосланником по Ирану

Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) рассматривает кандидатуру экс-главы Нацразведки США Ричарда Гренелла на должность специального посланника по Ирану, сообщает Reuters cо ссылкой на осведомленные источники.
Ранее агентство сообщало, что Трамп хотел сделать Греннела своим спецпосланником по Украине, однако в итоге республиканец выбрал на эту должность отставного генерала Кита Келлога.
Как отмечают источники Reuters, Трамп пока не принял окончательного решения ни по спецпосланнику по Ирану, ни по своей политике в отношении этого государства, однако Греннел — один из главных претендентов на должность. Его назначение, пишет агентство, может послать Исламской Республике сигнал, что Трамп готов к потенциальным переговорам по вопросам санкций и иранской ядерной программы.
Гренеллу 58 лет. Во время первого срока Трампа (январь 2017 — январь 2021) он был послом Соединенных Штатов в Германии, позже исполнял обязанности директора Национальной разведки США (февраль—май 2020 года). Также Гренелл был специальным представителем президента на мирных переговорах Сербии и Косово.
Как писала The New York Times, Трамп тогда рассчитывал на дипломатический прорыв по поводу признания Косово, и Греннел был уверен, что сделку получится заключить. Однако переговоры провалились, когда трибунал по военным преступлениям в Гааге объявил о планах предъявить обвинение косовскому президенту Хашиму Тачи.
Отношения Тегерана и Вашингтона остаются напряженными уже несколько десятилетий. Трамп еще в свой первый президентский срок ужесточил антииранские санкции и вышел из ядерной сделки (соглашение между Ираном и США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией было заключено в 2015 году, оно ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций), которую он называл несправедливой. При этом он не исключал заключения новой сделки в будущем. «Если режим сохранит свои ядерные устремления, у него будут большие проблемы, чем когда-либо», — говорил он тогда.
Уже в ходе предвыборной кампании Трамп обещал быть «дружелюбным» с Ираном, однако после атаки Исламской Республики на Израиль выступил за удары по иранским ядерным объектам. Он неоднократно призывал увеличить финансирование Тель-Авива на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Трамп планирует продолжить жесткую политику в отношении Ирана и ужесточить санкции на иранскую нефть.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее говорил, что для страны не имеет значения исход выборов в США, поскольку та «опирается на свою внутреннюю силу». Однако в разговоре с WSJ иранские чиновники разделились во мнении, сможет ли Иран противостоять усиленному экономическому давлению. «Ситуация может стать катастрофической для нефтяной промышленности Ирана», — сказал один из них, отметив, что Китай уже покупает иранскую нефть со скидкой, а его страна испытывает нехватку природного газа. По словам другого собеседника, Тегеран намерен укрепить сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества и другими альянсами, а кроме того, может активизировать свою ядерную программу в ответ на меры США.