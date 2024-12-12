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Песков: ответ на атаку ATACMS по аэродрому в Таганроге последует обязательно

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия обязательно ответит на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует», — сказал Песков. Он подчеркнул, что «ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным». «Но он последует обязательно», — заверил представитель Кремля.

Песков Дмитрий