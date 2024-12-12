Сан-Хосе
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко собрал совещание с Советом безопасности 12 декабря 2024 года

Лукашенко проводит совещание с Совбезом Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 декабря собрал совещание с Советом безопасности Беларуси. Об этом проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый собирает Совбез — второе мероприятие в графике», — сказано в сообщении.

Согласно опубликованным фото в телеграм-канале, на указанное совещание приглашены государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Павел Муравейко, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, глава Совета Республики Наталья Кочанова, министр иностранных дел Максим Рыженков.

Лукашенко проводит совещание с Совбезом Беларуси. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее Глава СК России Бастрыкин вручил президенту Беларуси Александру Лукашенко медаль «За верность служебному долгу».

Тем временем синоптики предупредили о похолодании и морозе до −11 градусов в Беларуси.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в пятницу 13 декабря 2024 года.