Лукашенко собрал совещание с Советом безопасности 12 декабря 2024 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 декабря собрал совещание с Советом безопасности Беларуси. Об этом проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый собирает Совбез — второе мероприятие в графике», — сказано в сообщении.
Согласно опубликованным фото в телеграм-канале, на указанное совещание приглашены государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Павел Муравейко, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, глава Совета Республики Наталья Кочанова, министр иностранных дел Максим Рыженков.
Лукашенко проводит совещание с Совбезом Беларуси. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
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