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ЕС не намерен оказывать Сирии «безоговорочную помощь»

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не намерен оказывать Сирии после смены власти помощь без выдвижения каких-либо условий, в том числе гуманитарную. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Источник: Reuters

«Помощь [Сирии] со стороны Европы, в частности гуманитарная, не будет безоговорочной», — сказала она в интервью французской газете Le Figaro. «Будущее Сирии полно надежд, но все еще неопределенно», — добавила Каллас.

По словам главы европейской дипломатии, на фоне захвата власти вооруженной оппозицией ЕС для начала необходимо убедиться, что в Сирии «не будет гражданской войны, радикализации, притеснения многочисленных меньшинств, а также актов возмездия и репрессий».

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

ЕС