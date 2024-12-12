Бастрыкин рассказал, о чем говорил на встрече с Лукашенко

По его словам, речь шла прежде всего про опыт, наработанный Следственным комитетом России по двум основным направлениям — касательно расследования преступлений киевского режима и противодействия миграционной преступности. «Поделились опытом по тем направлениям, по которым работает СК РФ. Два основных (направления. — Прим. БЕЛТА) — это специальная военная операция, мы ведем расследование (преступлений. — Прим. БЕЛТА) киевского преступного режима. А совершают они тяжкие преступления против мирного населения, против детей, стариков. Мы создали 4 новых управления СК на этой территории. К сожалению, и наши следователи погибают, но мы продолжаем настойчиво работать, я об этом рассказал. Вторая проблема — миграционная преступность», — пояснил Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета РФ констатировал, что в связи с возросшим числом прибывающих в Россию мигрантов, проблема миграционной преступности «становится все более острой». «Я поделился нашим опытом, — отметил он. — Александр Григорьевич внимательно выслушал». Александр Бастрыкин предположил, что этот опыт может быть полезен Беларуси с точки зрения профилактики роста миграционной преступности.
Председатель Следственного комитета РФ констатировал, что в связи с возросшим числом прибывающих в Россию мигрантов, проблема миграционной преступности «становится все более острой». «Я поделился нашим опытом, — отметил он. — Александр Григорьевич внимательно выслушал». Александр Бастрыкин предположил, что этот опыт может быть полезен Беларуси с точки зрения профилактики роста миграционной преступности. −0-
Бастрыкин вручил Лукашенко медаль «За верность служебному долгу».
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, о чем он говорил на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко на встрече с Бастрыкиным: будем действовать вместе, как бы нас ни пытались растащить в разные стороны.