Бастрыкин рассказал, о чем говорил на встрече с Лукашенко

По его словам, речь шла прежде всего про опыт, наработанный Следственным комитетом России по двум основным направлениям — касательно расследования преступлений киевского режима и противодействия миграционной преступности. «Поделились опытом по тем направлениям, по которым работает СК РФ. Два основных (направления. — Прим. БЕЛТА) — это специальная военная операция, мы ведем расследование (преступлений. — Прим. БЕЛТА) киевского преступного режима. А совершают они тяжкие преступления против мирного населения, против детей, стариков. Мы создали 4 новых управления СК на этой территории. К сожалению, и наши следователи погибают, но мы продолжаем настойчиво работать, я об этом рассказал. Вторая проблема — миграционная преступность», — пояснил Александр Бастрыкин.