Атака ATACMS по аэродрому в Таганроге и инаугурация Трампа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
Во второй половине дня он вручит государственные награды.
Об атаке по аэродрому в Таганроге
Ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге «последует обязательно».
«Ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным».
Об инаугурации Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп «не направлял» Путину приглашение на свою инаугурацию, которая пройдет в январе.