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Атака ATACMS по аэродрому в Таганроге и инаугурация Трампа. Темы брифинга Пескова

Ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге и инаугурация избранного президента США Дональда Трампа стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

Во второй половине дня он вручит государственные награды.

Об атаке по аэродрому в Таганроге

Ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге «последует обязательно».

«Ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным».

Об инаугурации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп «не направлял» Путину приглашение на свою инаугурацию, которая пройдет в январе.

Песков Дмитрий