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Канада в ответ на пошлины Трампа угрожает отключить электричество

Если избранный президент США Дональд Трамп исполнит свое обещание и введет 25% пошлины на канадские товары, то провинция Онтарио в Канаде может прекратить подачу электроэнергии в американские штаты. Об этом заявил премьер-министр провинции Даг Форд.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О предупреждении будущему американскому лидеру со стороны главы правительства Онтарио сообщил телеканал CBC.

«Мы пойдем на крайние меры, если это зайдет слишком далеко. Мы дойдем вплоть до прекращения подачи им электроэнергии — Мичигану, штату Нью-Йорк и Висконсину», — цитирует Дага Форда «Интерфакс».

Премьер-министр добавил, что он не хотел бы прибегать к крайним мерам, но его первостепенная задача — защита жителей Онтарио и всех канадцев.

Ранее Дональд Трамп в социальной сети Truth Social оповестил подписчиков о своих планах по введению 25% пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за проблем с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Повысить сборы новый американский лидер намеревается сразу же после вступления в должность президента.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо пообещал ответить на введение несправедливых тарифов. Он заявил о том, что правительство страны разрабатывает способы реагирования.

энергетика
Трамп Дональд
торговля