Канада в ответ на пошлины Трампа угрожает отключить электричество

Ранее Дональд Трамп в социальной сети Truth Social оповестил подписчиков о своих планах по введению 25% пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за проблем с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Повысить сборы новый американский лидер намеревается сразу же после вступления в должность президента.