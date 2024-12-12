Канада в ответ на пошлины Трампа угрожает отключить электричество

О предупреждении будущему американскому лидеру со стороны главы правительства Онтарио сообщил телеканал CBC.
«Мы пойдем на крайние меры, если это зайдет слишком далеко. Мы дойдем вплоть до прекращения подачи им электроэнергии — Мичигану, штату Нью-Йорк и Висконсину», — цитирует Дага Форда «Интерфакс».
Премьер-министр добавил, что он не хотел бы прибегать к крайним мерам, но его первостепенная задача — защита жителей Онтарио и всех канадцев.
Ранее Дональд Трамп в социальной сети Truth Social оповестил подписчиков о своих планах по введению 25% пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за проблем с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Повысить сборы новый американский лидер намеревается сразу же после вступления в должность президента.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо пообещал ответить на введение несправедливых тарифов. Он заявил о том, что правительство страны разрабатывает способы реагирования.