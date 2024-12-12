France 24: Макрон в четверг назначит нового премьер-министра

Теперь Макрону предстоит решить сложное политическое уравнение, которое возникло в результате внеочередных парламентских выборов в июле: как защитить правительство от вотума недоверия в нижней палате, расколотой на три части между левым альянсом, центристами и консерваторами и крайне правым «Национальным объединением», говорится в статье.