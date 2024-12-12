France 24: Макрон в четверг назначит нового премьер-министра

На прошлой неделе в результате вотума недоверия был отправлен в отставку премьер-министр Мишель Барнье, чье правительство поддерживали только центристский лагерь Макрона и консервативная «политическая семья» самого Барнье.
Теперь Макрону предстоит решить сложное политическое уравнение, которое возникло в результате внеочередных парламентских выборов в июле: как защитить правительство от вотума недоверия в нижней палате, расколотой на три части между левым альянсом, центристами и консерваторами и крайне правым «Национальным объединением», говорится в статье.
Марин Тонделье, глава партии «Экологисты», сегодня призвала Макрона «выйти из зоны комфорта», пока он раздумывает над именем.
Французская публика хочет немного энтузиазма, импульса, свежего ветра, чего-то нового.
Во время поиска нового премьер-министра речь идет как о политике, так и о личностях. Партии, приглашенные во вторник Макроном, — от консервативных республиканцев до социалистов, зеленых и коммунистов — глубоко расходятся во мнениях.
Как предполагают некоторые, на пост нового премьер-министра Макрон может выбрать опытного политика-центриста Франсуа Байру, который вызывает недовольство как у левых, так и у правых. Для левых он станет олицетворением продолжения нынешней политики Макрона, заявил лидер Соцпартии Франции Оливье Фор.
К тому же Байру не нравится бывшему президенту Николя Саркози, который по-прежнему имеет влияние справа и, как сообщается, пользуется расположением Макрона.
Среди других претендентов — бывший министр внутренних дел и премьер-министр от Социалистической партии Бернар Казнев, действующий министр обороны и сторонник Макрона Себастьен Лекорню или бывший министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.
Этими именами не соблазнить французов. Это прошлое. Я хочу, чтобы мы смотрели в будущее.