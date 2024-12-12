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France 24: Макрон в четверг назначит нового премьер-министра

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, после встречи с лидерами партий в своем офисе в Елисейском дворце, пообещал назвать имя нового главы правительства в течение 48 часов. Срок истекает, пишет France 24.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На прошлой неделе в результате вотума недоверия был отправлен в отставку премьер-министр Мишель Барнье, чье правительство поддерживали только центристский лагерь Макрона и консервативная «политическая семья» самого Барнье.

Теперь Макрону предстоит решить сложное политическое уравнение, которое возникло в результате внеочередных парламентских выборов в июле: как защитить правительство от вотума недоверия в нижней палате, расколотой на три части между левым альянсом, центристами и консерваторами и крайне правым «Национальным объединением», говорится в статье.

Марин Тонделье, глава партии «Экологисты», сегодня призвала Макрона «выйти из зоны комфорта», пока он раздумывает над именем.

Французская публика хочет немного энтузиазма, импульса, свежего ветра, чего-то нового.

Марин Тонделье
глава партии «Экологисты»

Во время поиска нового премьер-министра речь идет как о политике, так и о личностях. Партии, приглашенные во вторник Макроном, — от консервативных республиканцев до социалистов, зеленых и коммунистов — глубоко расходятся во мнениях.

Как предполагают некоторые, на пост нового премьер-министра Макрон может выбрать опытного политика-центриста Франсуа Байру, который вызывает недовольство как у левых, так и у правых. Для левых он станет олицетворением продолжения нынешней политики Макрона, заявил лидер Соцпартии Франции Оливье Фор.

К тому же Байру не нравится бывшему президенту Николя Саркози, который по-прежнему имеет влияние справа и, как сообщается, пользуется расположением Макрона.

Среди других претендентов — бывший министр внутренних дел и премьер-министр от Социалистической партии Бернар Казнев, действующий министр обороны и сторонник Макрона Себастьен Лекорню или бывший министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Этими именами не соблазнить французов. Это прошлое. Я хочу, чтобы мы смотрели в будущее.

Марин Тонделье
глава партии «Экологисты»
Макрон Эмманюэль