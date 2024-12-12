Лукашенко описал военную обстановку вокруг Беларуси и призвал не самоуспокаиваться

«На заседании Совета безопасности рассмотрим вопросы планирования обороны нашего государства на среднесрочную перспективу, — раскрыл Президент повестку заседания. — За последние годы военно-политическая обстановка вокруг страны изменилась и, к сожалению, не в лучшую сторону, как мы все отмечаем и констатируем, прежде всего военные специалисты. Не секрет, что главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира».
Александр Лукашенко обратил внимание, что отдельные государства, стараясь показать свою значимость и претендуя на роль региональных лидеров, продолжают нагнетать обстановку вокруг Беларуси. «Вы знаете это хорошо: действия НАТО и особенно события на южном фланге, Украина. При этом нарастает деструктивная риторика европейских стран в отношении Беларуси. Что свидетельствует о непрекращающихся попытках расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — заявил глава государства.
«Еще раз хочу подчеркнуть: нам самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Вроде спокойно, люди поняли, многое переоценили. Многие из тех, кто думал иначе в 2020 год и ранее, думают сегодня совсем по-другому. Поэтому вроде бы спокойно и хорошо. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Не надо думать, что мы умные и бога за бороду взяли, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки. Нет, это опытные люди с огромной силищей, поэтому нам расслабляться нельзя, — призвал белорусский лидер. — Мы должны работать со своим народом, убеждать, показывать, а главное, работать так, чтобы людям было лучше. Тогда они всегда будут такую власть поддерживать. Поэтому будем в этом направлении работать».