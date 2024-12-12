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Мишустин поддержал инициативу Головченко организовать Форум регионов СНГ

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Россия готова принять первый Форум регионов Содружества Независимых Государств, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на заседании глав правительств стран СНГ в Москве.

Источник: Sputnik.by

В своем выступлении белорусский премьер Роман Головченко предложил расширить межрегиональное сотрудничество в сфере экономики в Содружестве.

«Полагаем, что этому способствовало бы проведение первого Форума регионов стран СНГ», — сказал глава правительства Беларуси.

В свою очередь Мишустин обратил внимание, что у стран Содружества есть очень много двусторонних отношений между регионами, расширятся приграничные дружественные связи.

«Давайте подумаем над этим, друзья. Я думаю, мы все поддержим».

обратился премьер РФ к участникам заседания глав правительств стран СНГ.

При этом он отдельно отметил, что российская сторона готова принять такой форум. При этом Мишустин отметил, что поскольку инициатива принадлежит Головченко, возможно, первой мероприятие может провести Беларусь.

СНГ