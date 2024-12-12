Мишустин поддержал инициативу Головченко организовать Форум регионов СНГ

В своем выступлении белорусский премьер Роман Головченко предложил расширить межрегиональное сотрудничество в сфере экономики в Содружестве.
«Полагаем, что этому способствовало бы проведение первого Форума регионов стран СНГ», — сказал глава правительства Беларуси.
В свою очередь Мишустин обратил внимание, что у стран Содружества есть очень много двусторонних отношений между регионами, расширятся приграничные дружественные связи.
«Давайте подумаем над этим, друзья. Я думаю, мы все поддержим».
При этом он отдельно отметил, что российская сторона готова принять такой форум. При этом Мишустин отметил, что поскольку инициатива принадлежит Головченко, возможно, первой мероприятие может провести Беларусь.