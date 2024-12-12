Медведев передал Си личное послание от Путина

«Я искренне рад нашей новой встрече. Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — сказал Дмитрий Медведев на переговорах (цитата по ТАСС).
В предыдущий раз Дмитрий Медведев посещал Китай в декабре 2022 года. Тогда он также встретился с Си Цзиньпином и передал ему послание от президента России Владимира Путина, в котором, в частности, отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации.
Дмитрий Медведев прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом 10 декабря. Он посетил Музей истории Коммунистической партии Китая (КПК) и встретился с членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином.