The Hill узнала о поручении разведке США оценить риски поражения Украины

Отчет должен быть представлен в течение 90 дней с момента подписания закона NDAA (обычно принимается весной или в начале лета. — РБК) в несекретной форме, но может иметь секретное приложение. К этому моменту нынешних глав разведывательных направлений уже сменят выдвинутые Дональдом Трампом кандидаты. Так, на должность директора Нацразведки республиканец ранее предложил назначить Тулси Габбард, а на должность главы ЦРУ Джона Рэтклиффа.