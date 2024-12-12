The Hill узнала о поручении разведке США оценить риски поражения Украины

По данным газеты, законодатели настаивают на включении положения в Закон о национальной обороне (NDAA). Будущий отчет, пишет The Hill, должен содержать описание последствий возможного поражения Украины для интересов национальной безопасности США, включая потенциальную «дальнейшую агрессию» со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
Отчет должен быть представлен в течение 90 дней с момента подписания закона NDAA (обычно принимается весной или в начале лета. — РБК) в несекретной форме, но может иметь секретное приложение. К этому моменту нынешних глав разведывательных направлений уже сменят выдвинутые Дональдом Трампом кандидаты. Так, на должность директора Нацразведки республиканец ранее предложил назначить Тулси Габбард, а на должность главы ЦРУ Джона Рэтклиффа.
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