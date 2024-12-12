Зачем России ракеты «Орешник» в Белоруссии: слова Лукашенко и прогнозы экспертов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии в республике около 30 площадок для потенциального размещения ракетных систем «Орешник». Слова белорусского лидера передает Белорусское телеграфное агентство.
Как отметил Лукашенко, площадки, на которых можно было бы разместить такое оружие, остались от стратегических ядерных ракет. Но выбирать места под «Орешник» следует исходя из близости к потенциальным целям.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что западные военные эксперты изучают возможности данной ракетной системы, пытаясь понять, до каких баз она может достать. До этого сообщалось, что в случае размещения «Орешника» в Белоруссии в радиусе поражения окажутся военные базы Североатлантического альянса в Европе и на Ближнем Востоке.
Научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович рассказал РБК, что Россия может разместить данное оружие в Белоруссии во второй половине 2025 года. По мнению политолога, новому президенту США Дональду Трампу дали примерно полгода на конструктивное обсуждение ситуации.
В беседе с «Лентой.ру» доцент РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов напомнил, что «Орешник» в Белоруссии разместят в оборонительных, а не наступательных целях. Новые ракеты позволят повысить военный потенциал белорусской армии и воспрепятствовать различным провокациям со стороны НАТО, считает политолог.
Относительно самой ракетной системы Глазунов отметил, что она превосходит западные аналоги, а ее присутствие в Белоруссии способно «охладить пыл» отдельных лидеров западных государств.