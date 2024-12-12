Зачем России ракеты «Орешник» в Белоруссии: слова Лукашенко и прогнозы экспертов

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что западные военные эксперты изучают возможности данной ракетной системы, пытаясь понять, до каких баз она может достать. До этого сообщалось, что в случае размещения «Орешника» в Белоруссии в радиусе поражения окажутся военные базы Североатлантического альянса в Европе и на Ближнем Востоке.