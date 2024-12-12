Андрей Бочаров предложил ограничить работу мигрантов в Волгоградской области

— Мы всегда гордились качеством, глубиной и успехами советской системы образования. И сегодня именно на ее основе мы последовательно, исходя из требований современного этапа развития, новых вызовов, сформированных приоритетов, создаем современную суверенную систему образования нашей страны. В условиях постиндустриального, информационного и уже, можно сказать, цифрового общества, в условиях стремительных технологических изменений именно знания становятся важнейшим ресурсом, который развивает в людях навыки, необходимые для эффективной работы, открывает новые возможности роста и развития, стимулирует человека, общество к освоению новых технологий, техники и оборудования, — подчеркнул Андрей Бочаров.