РФ открыта к диалогу с администрацией Трампа

«Нюансы, какие-то уточнения, какие-то детали наверняка возникнут, но радикально мы не увидим от Вашингтона отказа от антироссийского курса. Но к диалогу мы открыты, готовы, и об этом президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил», — сказал высокопоставленный дипломат.
Действующий президент США демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года. Трамп одержал победу на президентских выборах, обойдя кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.