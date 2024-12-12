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РФ открыта к диалогу с администрацией Трампа

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Москва открыта к ведению диалога с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, но не ожидает изменения антироссийского курса Вашингтона. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Нюансы, какие-то уточнения, какие-то детали наверняка возникнут, но радикально мы не увидим от Вашингтона отказа от антироссийского курса. Но к диалогу мы открыты, готовы, и об этом президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил», — сказал высокопоставленный дипломат.

Действующий президент США демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года. Трамп одержал победу на президентских выборах, обойдя кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

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