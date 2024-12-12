РФ открыта к диалогу с администрацией Трампа

«Нюансы, какие-то уточнения, какие-то детали наверняка возникнут, но радикально мы не увидим от Вашингтона отказа от антироссийского курса. Но к диалогу мы открыты, готовы, и об этом президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил», — сказал высокопоставленный дипломат.