Игорь Синцов назначен главой администрации Лукояновского района

Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». 11 декабря глава представил свою концепцию развития округа конкурсной комиссии, а также депутатам Совета депутатов Лукояновского муниципального округа.
«Теперь важно не словом, а делом оправдывать оказанное доверие перед Советом депутатов, избравшим меня, перед губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и партией “Единая Россия”, выдвинувших мою кандидатуру на конкурс», — рассказал Синцов.
Игорь Синцов приступил к исполнению своих новых обязанностей 12 декабря.
Напомним, Сергей Малышев в ноябре ушел с поста главы администрации Лукояновского района.