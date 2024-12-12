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Виталий Хоценко рассказал о планах организовать в 2025 году омский Клуб инвесторов

Участники клуба будут обсуждать вопросы, касающиеся дальнейшей работы и взаимодействия в сфере инвестиций.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 декабря, на ежемесячном заседании Инвестиционного комитета губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о планах организовать Клуб инвесторов.

Как пояснил глава региона, в рамках Клуба инвесторов будут проводиться деловые мероприятия, в которых примут участие директоры компаний, уже реализующих свои проекты в регионе, а также потенциальные инвесторы и осуществляющие в Омской области свою деятельность бизнесмены.

«В рамках Клуба инвесторов будем обсуждать с бизнесом, государственными органами власти, муниципалитетами направления нашей дальнейшей работы в инвестиционной сфере», — рассказал Виталий Хоценко.

Глава региона представил Инвесткомитету ряд проектов, которые претендуют на поддержку правительства Омской области. В обсуждении приняли участие инвесторы, выразившие желание развивать свои производства на территории региона.

Так, предприятие «Мегалайт», входящая в ГК «Лидер-Продукт», планирует построить в Омской области логистический комплекс. Компания занимается оптовыми поставками продуктов общественного питания и гостиничного бизнеса в СФО. В проект планируют вложить порядка 470 млн рублей. Его реализация запланирована на 2025−2028 годы. Согласно проекту, площадь современного складского логистического комплекса составит около 5,7 тыс. кв. м. В рамках второй очереди проекта инвестор планирует построить еще один склад. Он также уже определился с параметрами необходимого земельного участка — власти планируют сдавать землю в аренду.

На заседании также обсуждались планы производственно-сбытовой компании «Омскдизель». Предприятие намерено построить специализированный центр по техобслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники, работающей на компримированном природном газе. Сумма инвестиций в проект превышает 470 млн рублей. Проект планируется реализовать в 2025—2029 годах. Кроме этого, строительство специализированного центра позволит создать более ста новых рабочих мест.

На этом новые инвестиционные проекты не заканчиваются — предприятие «СтальМаркет» планирует расширить производство по изготовлению раскатных колец методом горячего декорирования. На реализацию проекта направят более 300 млн рублей. Предприятие обещает создать 30 новых рабочих мест с довольно высокой зарплатой.