Виталий Хоценко рассказал о планах организовать в 2025 году омский Клуб инвесторов

Сегодня, 12 декабря, на ежемесячном заседании Инвестиционного комитета губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о планах организовать Клуб инвесторов.
Как пояснил глава региона, в рамках Клуба инвесторов будут проводиться деловые мероприятия, в которых примут участие директоры компаний, уже реализующих свои проекты в регионе, а также потенциальные инвесторы и осуществляющие в Омской области свою деятельность бизнесмены.
«В рамках Клуба инвесторов будем обсуждать с бизнесом, государственными органами власти, муниципалитетами направления нашей дальнейшей работы в инвестиционной сфере», — рассказал Виталий Хоценко.
Глава региона представил Инвесткомитету ряд проектов, которые претендуют на поддержку правительства Омской области. В обсуждении приняли участие инвесторы, выразившие желание развивать свои производства на территории региона.
Так, предприятие «Мегалайт», входящая в ГК «Лидер-Продукт», планирует построить в Омской области логистический комплекс. Компания занимается оптовыми поставками продуктов общественного питания и гостиничного бизнеса в СФО. В проект планируют вложить порядка 470 млн рублей. Его реализация запланирована на 2025−2028 годы. Согласно проекту, площадь современного складского логистического комплекса составит около 5,7 тыс. кв. м. В рамках второй очереди проекта инвестор планирует построить еще один склад. Он также уже определился с параметрами необходимого земельного участка — власти планируют сдавать землю в аренду.
На заседании также обсуждались планы производственно-сбытовой компании «Омскдизель». Предприятие намерено построить специализированный центр по техобслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники, работающей на компримированном природном газе. Сумма инвестиций в проект превышает 470 млн рублей. Проект планируется реализовать в 2025—2029 годах. Кроме этого, строительство специализированного центра позволит создать более ста новых рабочих мест.
На этом новые инвестиционные проекты не заканчиваются — предприятие «СтальМаркет» планирует расширить производство по изготовлению раскатных колец методом горячего декорирования. На реализацию проекта направят более 300 млн рублей. Предприятие обещает создать 30 новых рабочих мест с довольно высокой зарплатой.