Виталий Хоценко рассказал о планах организовать в 2025 году омский Клуб инвесторов

Так, предприятие «Мегалайт», входящая в ГК «Лидер-Продукт», планирует построить в Омской области логистический комплекс. Компания занимается оптовыми поставками продуктов общественного питания и гостиничного бизнеса в СФО. В проект планируют вложить порядка 470 млн рублей. Его реализация запланирована на 2025−2028 годы. Согласно проекту, площадь современного складского логистического комплекса составит около 5,7 тыс. кв. м. В рамках второй очереди проекта инвестор планирует построить еще один склад. Он также уже определился с параметрами необходимого земельного участка — власти планируют сдавать землю в аренду.