Боррель признал, что Запад не смог политически изолировать РФ

Боррель напомнил, что ЕС обещал помогать Украине столько, сколько потребуется. «Но ничто не безгранично, — добавил он. — Сможет ли Европа заменить военные усилия США, если они прекратятся? Это большой вопрос, на который сегодня нет ответа». «Зависит от политической воли, но все равно в краткосрочной перспективе это сложно», — сказал экс-глава дипломатии ЕС. По его словам, хотя Европа могла бы это сделать, если бы захотела, есть страны сообщества, которые этого не желают.