«Мы хотели политически изолировать Россию и задушить ее экономически санкциями», — сказал экс-глава дипломатии Евросоюза в интервью газете El Diario. По его утверждению, Запад якобы смог ослабить экономику РФ. «Но мы не изолировали ее политически», — признал он.
Боррель напомнил, что ЕС обещал помогать Украине столько, сколько потребуется. «Но ничто не безгранично, — добавил он. — Сможет ли Европа заменить военные усилия США, если они прекратятся? Это большой вопрос, на который сегодня нет ответа». «Зависит от политической воли, но все равно в краткосрочной перспективе это сложно», — сказал экс-глава дипломатии ЕС. По его словам, хотя Европа могла бы это сделать, если бы захотела, есть страны сообщества, которые этого не желают.
По его версии, Китай заменил государства Европы и Группы семи (G7) в торгово-экономических отношениях с Россией. Боррель также утверждал, что страны ЕС были осторожны в отношении поставок оружия Киеву и следовали за США. «Украинская идея атаковать Курск не дала ожидаемого результата», — признал экс-глава дипломатии ЕС.