Радий Хабиров обозначил главные векторы развития Башкирии

«В этой связи хочу сказать следующее. Нужно понимать, что если сейчас заморозить проект, то потом перезапускать его будет в разы дороже. Мы не должны останавливать строительство жилья. Трудные времена рано или поздно проходят. Потребность в новых благоустроенных квартирах будет всегда. Спрос начнет расти и к этому нужно быть готовыми. Муниципалитетам сейчас нужно вместе с застройщиками заниматься подготовительной работой — подбирать участки, готовить документацию, формировать новые проекты комплексного развития территорий, привлекать федеральные средства в рамках новых нацпроектов, — считает Глава региона. — Обращаюсь к застройщикам и бизнесу. Ваша задача — возводить новые дома, а с социальной и инженерной инфраструктурой мы поможем. Государство всегда будет поддерживать строительную отрасль».