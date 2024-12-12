Радий Хабиров обозначил главные векторы развития Башкирии

В своем выступлении он не только подвел итоги уходящего года, но и обозначил приоритеты для дальнейшей работы. И все это для того, чтобы продолжить решать масштабные задачи, достойно отвечать на вызовы сегодняшнего дня.
Как подчеркнул Радий Хабиров, сейчас очень сложное, судьбоносное время. Идет проверка на прочность, Россию пытаются расколоть изнутри.
«Как это было не раз в истории страны, мы отвечаем единением и сплочённостью. Под руководством нашего лидера Владимира Путина мы мобилизуем экономику, укрепляем промышленный и оборонный потенциал, настраиваем на победу всё общество», — заявил Глава Башкортостана.
Сегодня республика вместе с другими регионами страны активно участвует в решении задач СВО. Башкирские бойцы проявляют в боях мужество и отвагу. Многие уже удостоены государственных наград. 12 воинам присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Восьмерым из них — посмертно.
Память о погибших героях всегда будет жить в наших сердцах, отметил Радий Хабиров и предложил присутствующим на оглашении послания почтить память павших участников специальной военной операции.
Между тем продолжают достойно сражаться бойцы именных батальонов, мобилизованные и те, кто служит по контракту.
«Всех ждем живыми, невредимыми и с победой», — сказал Радий Хабиров, подчеркнув при этом, что Башкортостан стал надежной опорой фронту.
ПОДДЕРЖКА СВО
Башкирские предприятия ОПК увеличивают объемы выполнения оборонного заказа. В регионе производят и собирают БПЛА, обучают операторов.
На данный момент республика уже отправила 139 колонн гуманитарной помощи на фронт, в новые регионы, а также в Курскую и Белгородскую области. Медики, строители, дорожные и коммунальные работники помогают восстанавливать там мирную жизнь.
«Наши “сестры милосердия” ухаживают за бойцами в госпиталях в составе женских волонтерских отрядов, — напомнил руководитель республики. — В первом отряде женщин-медиков в зону СВО выезжала и замглавы администрации Бижбулякского района Эллина Суфьянова. За организацию в районе работы более 30 пунктов плетения маскировочных сетей, сбора гуманитарной помощи она удостоена нагрудного знака “Народный фронт. Всё для Победы!”. Спасибо Вам, Эллина Загидовна, и всем волонтерам нашей республики».
Как подчеркнул в своем выступлении Радий Хабиров, в Башкортостане и дальше будут расширять перечень мер региональной поддержки участников СВО и членов их семей. На данный момент количество уже превышает 40. Только в этом году на эти цели выделено более 10 млрд рублей.
В новом, 2025 году также продолжится предоставление в республике всех необходимых видов лечения, проведение реабилитационной работы с участниками спецоперации, членами семей погибших бойцов. В следующем году предстоит активно заниматься профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий и их трудоустройством — поручил Глава Башкортостана.
По его мнению, важно привлекать участников СВО к управленческой и законотворческой работе, поскольку они сейчас «для нашей страны и республики — самые главные люди».
В работе с ветеранами не должно быть черствости, формализма и бюрократии, с которыми они порой сталкиваются при оформлении документов, льгот. Необходимо предпринять все возможное для их полноценного возвращения в мирную жизнь, лечения, реабилитации и трудоустройства, заявил, выступая сегодня в Госсобрании, Радий Хабиров.
«Для комплексного решения всех этих вопросов мы создаём Ассоциацию ветеранов СВО республики, — сообщил он. — Я подписал указ, в соответствии с которым 2025 год в Башкортостане объявляется Годом поддержки участников специальной военной и членов их семей. Прошу депутатский корпус, органы исполнительной власти, администрации районов и городов, общественность республики активно участвовать в мероприятиях года».
НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Накануне руководитель региона внес в Курултай свои предложения по новому составу республиканского правительства.
Кандидатуры премьер-министра и его заместителей уже проходят согласование в парламенте. По словам Радия Хабирова, основной состав кабмина сохранен, поскольку в «самое сложное время правительство доказало свою эффективность». Глава Башкортостана обратился к депутатам поддержать предложенные им кандидатуры, чтобы уже на следующей неделе правительство республики было окончательно сформировано.
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
В своем Послании-2024 Радий Хабиров не обошел вниманием и реализацию национальных проектов в стране. Напомним, Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Были сформированы новые нацпроекты по всем ключевым направлениям.
Радий Хабиров от имени жителей Башкортостана поблагодарил главу государства за внимание к регионам, реализацию масштабных проектов, направленных на улучшение качества жизни россиян.
«Президент всегда с глубоким уважением относится к Башкортостану и его жителям. Сердечное ему за это спасибо! Мы всегда будем поддерживать курс нашего лидера», — пообещал Глава республики.
В республике, в рамках первого пакета нацпроектов, введено в эксплуатацию свыше 170 социально значимых объектов. Башкортостан уже признан одним из регионов-лидеров, которые «показывают здесь лучшие результаты». С 2025 года направляемые в регион средства вложат в реализацию 28 федеральных проектов в составе 11 нацпроектов.
По мнению Хабирова, администрации Главы необходимо развернуть информационную работу, чтобы рассказать местным жителям о том, какую пользу принесут эти национальные проекты. Как конкретно улучшится их повседневная жизнь. Поддержка жителей очень важна, это очень значимо для общего успеха.
В ходе оглашения своего послания Госсобранию Глава Башкортостана поручил правительству обеспечить максимальную представленность республики в федеральных программах и национальных проектах. Не менее важна — своевременность проведения всех организационных процедур. По поручению Президента России Владимира Путина с 1 января необходимо без какого-либо промедления приступить к реализации новых нацпроектов. Радий Хабиров попросил членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы поддержать эту важную работу.
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
Отдельный блок в Послании руководителя республики был отведен развитию экономики. На сегодня именно экономический фронт — один из ключевых для успеха СВО, достижения национальных целей. Укрепление экономики продолжается в очень непростых условиях.
«Наша задача — довести к 2030 году объем валового регионального продукта до 4 трлн рублей», — сказал Радий Хабиров.
В настоящее время республика по праву входит в число лидеров Национального инвестиционного рейтинга. За 9 месяцев 2024 года инвестиции в регионе выросли почти на четверть (на 24,7%). С учетом такой высокой базы нельзя допустить снижения показателей в следующем году, убежден Глава Башкортостана.
В регионе созданы комфортные условия для ведения бизнеса, упрощен порядок оказания мер господдержки, сокращены сроки предоставления земельных участков без торгов.
«Земля должна не простаивать, а эффективно работать на надёжных инвесторов, экономику, в конечном итоге — на республику, — отметил Радий Хабиров в своем выступлении. — Ставлю задачу — довести к 2030 году объем инвестиций до 1,25 трлн рублей. Прошу каждого заместителя премьер-министра выстроить системную работу по привлечению инвестиций, подготовить конкретные предложения по курируемым сферам».
В последние годы Башкортостан закрепил за собой статус одного из ведущих индустриальных регионов. В рейтинге эффективности промышленной политики республика — вновь лучшая в России. С начала 2024 года промпроизводство в регионе выросло на 4,3%. В обрабатывающих отраслях ещё больше — на 7,4%.
И все это, несмотря на то, что год для многих предприятий был сложным. Приходится работать в условиях санкций, инфляции, высокой ключевой ставки.
«Могу сказать твёрдо — республика продолжит поддержку промышленности. Поручаю правительству проработать вопрос докапитализации Фонда развития промышленности до 1 млрд рублей в следующем году», — сказал Радий Хабиров.
Одновременно в регионе делают большую ставку на индустриальные и технопарки. Сейчас завершается строительство радиоэлектронного технопарка «РВ-1», первой очереди технопарка «Зубово». Такие новые площадки уже в ближайшие годы станут центрами роста уникальных технологических компетенций.
Параллельно в республике продолжается формирование промышленных кластеров. На данный момент в Башкортостане насчитывается 18 кластеров, которые объединяют более 200 предприятий. При этом важно не ждать, когда предоставят финансовые меры поддержки кластеров. Необходимо, максимально используя возможности отраслевой кооперации, начать производить качественную конкурентоспособную продукцию, уверен Глава Башкортостана.
Такие успешные примеры в регионе уже есть. Так, в рамках станкостроительного кластера компании «ЕСМ» и «Станкомонтаж» начали совместно выпускать узлы и комплектующие технологического оборудования для авиационной промышленности. Предприятия «Хонмастер» и «Технопром» наладили производство комплектующих к хонинговальным станкам.
«В целом хочу поблагодарить наши ведущие предприятия “Роснефти”, “Газпрома”, “Ростеха”, Уральскую горно-металлургическую компанию, Башкирскую содовую компанию и многих других за реализацию масштабных проектов, которые обеспечивают мощь нашей экономики, сильную социальную политику. Спасибо вам, дорогие коллеги», — сказал руководитель республики.
В своем выступлении Радий Хабиров не забыл также о предприятии «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение», которое в 2025 году отметит 100-летие. Юбилейные мероприятия состоятся на федеральном уровне, указ об этом подписан Владимиром Путиным.
«Уфимские моторы — гордость республики и нужно достойно отметить юбилей флагмана нашего машиностроения», — добавил он.
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Башкортостан также активно выстраивает сейчас внешнеэкономические связи с дружественными странами. Среди партнёров республики — более 100 государств. С 2025 года в регионе стартует программа развития экспорта до 2030 года «Алга на экспорт!». Радий Хабиров поручил правительству подготовить концепцию создания за рубежом торговых домов для продвижения и реализации продукции башкирских производителей.
Напомним, в этом году Башкортостан достойно принял XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Как заявил руководитель республики, Башкортостан будет и дальше укреплять дружбу и деловые связи с надёжными партнёрами из братских стран.
«Еще раз хотел бы обозначить нашу позицию по внешнеэкономической деятельности. Выход предприятий на внешние рынки — одна из самых сложных форм хозяйствования. И мы стараемся активно помогать предприятиям, чтобы они выходили на этот уровень», — сказал Радий Хабиров, выступая перед депутатами.
Речь, в первую очередь, идет об укреплении сотрудничества с дружественными странами, реализации комплекса разных мер поддержки. Среди них — субсидии на логистику и международную сертификацию, «экспортный кешбэк», скорая экспортная помощь, акселерационная программа «Экспортный форсаж», участие в бизнес-миссиях, выставках
«Здесь главное — результат. Рост внешнеторгового оборота в это непростое время будет важнейшим показателем моей оценки работы правительства», — уточнил Хабиров.
АПК
Республика с каждым годом укрепляет свои позиции в сфере АПК. В тяжелых погодных условиях, невзирая ни на что, башкирские аграрии собирают богатый урожай.
«Ставят рекорды, как в этом году — 2,6 млн тонн сахарной свеклы, более 700 тысяч тонн масличных культур, — сообщил Глава Башкортостана. — Давайте от души поблагодарим наших аграриев — настоящих героев труда».
Такая же картина складывается в животноводстве. На сегодняшний день Башкортостан лидирует по производству молока и поголовью крупного рогатого скота в России. Республика имеет большой потенциал для развития птицеводства. Не случайно разработана специальная программа, рассчитанная до 2027 года, это направление будет поддержано.
Кроме того, Башкортостан активно содействует технологической модернизации АПК. Только в 2024 году, благодаря господдержке, аграрии закупили около 2,4 тысячи единиц техники на почти 11 млрд рублей. Налажена хорошая работа с инвесторами. Только в текущем году реализовано пять крупных проектов, в 2025-м завершится еще два.
Также продолжается работа по импортозамещению иностранных технологий и биоматериала. БГАУ успешно занимается селекцией крупного рогатого скота.
«Прошу минсельхоз республики обеспечить активное участие в университетской программе наших племенных хозяйств, — поручил Радий Хабиров. — Нам надо растить современные кадры для АПК, начиная с агроклассов. Создавать специалистам на селе достойные условия для жизни, труда, досуга. Благодаря федеральной программе “Комплексное развитие сельских территорий” мы улучшаем инфраструктуру, строим жильё, социальные объекты».
Например, группа компаний «Таврос» в 2025 году начинает строительство в Чишминском районе целой деревни для своих работников, а именно 100 индивидуальных жилых домов. Это хороший пример для многих передовых предприятий республики, уверен Глава Башкортостана.
Среди передовиков-аграриев республики — Геннадий Григорьевич Лейтер. Еще 20 лет назад он создал сельхозпредприятие «Победа» в селе Васильевка Ишимбайского района и с тех пор является его бессменным руководителем. Сегодня предприятие уверенно занимает передовые позиции в животноводстве и растениеводстве. Геннадий Григорьевич поддерживает местных жителей, помогает Петровскому детскому дому, участковой больнице, школам, домам культуры.
«С самого начала СВО участвует в формировании гуманитарной помощи — отправляет нашим бойцам дроны, автомобили, бронежилеты, продукты и лекарства. Спасибо Вам, Геннадий Григорьевич, за многолетний труд и активную гражданскую позицию», — поблагодарил Радий Хабиров.
Сегодня республика вкладывает серьезные средства в развитие АПК, оказывает существенные меры поддержки. При этом в прошлом году сельхозпроизводство в регионе сократилось. В этом году тоже есть пусть небольшое (94%), но снижение. Перерабатывающая промышленность, наоборот, растёт — за 10 месяцев 136,5%. А валовые показатели второй год снижаются, констатировал руководитель региона.
По его мнению, министерству сельского хозяйства нужно переходить к более эффективным методам управления отраслью, повышать ее инвестиционную привлекательность, активнее работать на внешнем треке.
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Особое внимание в своем Послании Радий Хабиров уделил развитию предпринимательства в республике. Почти 600 тысяч человек заняты сейчас в этом секторе. Кроме того, в республике насчитывается более 250 тысяч самозанятых. Устойчиво растет доля малого бизнеса в валовом региональном продукте, приближаясь сегодня к 30%.
«Главная задача сегодня — переход от количественного к качественному росту малого бизнеса», — заявил Глава Башкортостана.
Важно продолжить поддержку предпринимателей, особенно начинающих свой бизнес, через Гарантийный фонд республики, Региональную лизинговую компанию, считает он. Поэтому было принято решение докапитализировать эти востребованные институты развития по 100 млн каждый.
«Наш Президент в Послании поставил задачу — до 2030 года повысить рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза больше, чем рост ВВП. Надо провести аудит существующих мер поддержки, скоординировать их между собой, сфокусироваться на самых эффективных программах, донастроить и адаптировать их под реальные запросы бизнеса, — сказал Радий Хабиров, отметив при этом, что министерству предпринимательства уже пора переосмыслить подходы к развитию этого важного сектора. — Твердо уверен — мы ещё не раскрыли в полной мере весь потенциал развития предпринимательства. Жду конкретные решения с выходом на более высокие результаты».
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В настоящее время Башкортостан входит в десятку ведущих регионов по объемам строительства, взяв рекордную планку в 3 млн квадратных метров жилья. К 2030 году необходимо довести этот показатель до 4 млн. Для этого следует привлекать в отрасль альтернативные источники финансирования, использовать механизмы республиканской программы жилищных строительных сбережений, отметил в своем послании Радий Хабиров.
В целом строительная отрасль растёт. Развиваются агломерации. Стабильно высокие показатели в индивидуальном жилищном строительстве, отметил он. Серьезными вызовами для строителей стали рост ключевой ставки, снижение объемов льготной ипотеки, темпов реализации новостроек.
«В этой связи хочу сказать следующее. Нужно понимать, что если сейчас заморозить проект, то потом перезапускать его будет в разы дороже. Мы не должны останавливать строительство жилья. Трудные времена рано или поздно проходят. Потребность в новых благоустроенных квартирах будет всегда. Спрос начнет расти и к этому нужно быть готовыми. Муниципалитетам сейчас нужно вместе с застройщиками заниматься подготовительной работой — подбирать участки, готовить документацию, формировать новые проекты комплексного развития территорий, привлекать федеральные средства в рамках новых нацпроектов, — считает Глава региона. — Обращаюсь к застройщикам и бизнесу. Ваша задача — возводить новые дома, а с социальной и инженерной инфраструктурой мы поможем. Государство всегда будет поддерживать строительную отрасль».
Радий Хабиров рассказал, что в республике продолжится расселение аварийного и ветхого жилья, озвучил дальнейшие планы по догазификации.
«В новую адресную программу вошли 565 аварийных домов. Благоустроенным жильем будут обеспечены порядка 15 тыс. наших граждан. Со следующего года в рамках нового нацпроекта “Инфраструктура для жизни” будем развивать наши опорные населённые пункты. Правительству республики необходимо совместно с муниципальными образованиями провести инвентаризацию имеющейся инфраструктуры и разработать “дорожные карты” по реализации нацпроекта.
Совместно с компанией «Газпром» продолжаем работу по газификации и догазификации домовладений, в том числе в садовых товариществах.
КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
С участием средств Фонда развития территорий реализуем программу модернизации коммунальной инфраструктуры. За счет механизмов инфраструктурного меню строим и ремонтируем 43 объекта водоотведения, тепло- и водоснабжения в 15 муниципальных образованиях. В следующем году мы должны завершить эту работу".
Благодаря поддержке федерального правительства республика решает вопросы жилой застройки Забелья.
«С использованием облигаций “ДОМ.РФ” за два года предстоит обеспечить коммунальной инфраструктурой 9,2 млн. кв. м жилого фонда, в котором смогут проживать более 100 тысяч семей», — отметил Радий Хабиров.
Глава Башкирии подчеркнул важность ремонта проблемных объектов водоснабжения на селе.
«Поручаю министерству ЖКХ совместно с минфином и администрациями муниципальных образований подготовить перечень водонапорных башен, планируемых к капитальному ремонту», — поручил он.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Радий Хабиров рассказал о ходе благоустройства общественных пространств в республике и достижениях в этой сфере.
«В этом году наша республика стала лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды, вышла на четвертое место по числу победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. А по объему привлеченных федеральных средств мы — на первом месте. Завершили благоустройство всех 123 общественных пространств. План на следующий год — 94 территории».
В этом году Уфа отметила 450-летие. Юбилей Уфа встретила обновлёнными площадями, парками и скверами, важными социальными объектами.
"Несколько слов скажу об Уфе. То, что мы вкладываем в нашу столицу много энергии, это правильно. Столица — это лицо всей республики. И она должна становиться год от года лучше, уютнее для всех её жителей.
В следующем году совместно со Сбербанком приступим к реконструкции парка имени Ленина. Это очень важная территория со множеством объектов. Организуем встречи и обсуждение с жителями. Постараемся сохранить первозданный вид, при этом вдохнуть в парк новое содержание. Поставим в центре Уфы памятник одному из самых успешных руководителей республики — Мидхату Закировичу Шакирову.
Начнем реставрацию памятника национальному герою Салавату Юлаеву. Здесь нельзя проявлять безответственность. Мы видим очень серьезные проблемы, угрожающие целостности памятника. Поэтому надо незамедлительно приступать к работам. Любые спекуляции по этому поводу недопустимы. Сохранить для потомков символ республики — наш священный долг! Мы обещали людям, что у нас будет полупешеходная улица Октябрьской революции, начали ею комплексно заниматься. Прошу администрацию города, министерство ЖКХ продолжить активно заниматься этим масштабным объектом.
Также начинаем в следующем году работы по улице Театральной. Это будет наш студенческий, пешеходный Арбат с переходом к улице Октябрьской революции", — поделился Радий Хабиров планами благоустройства Уфы.
Кроме того, уфимцы давно просят, чтобы в городе был зоопарк. Как рассказал руководитель республики, зоопарк будет создан в парке Лесоводов Башкирии на месте существующих вольеров.
«Там будет эстетично, красиво, а главное — животные будут содержатся в достойных условиях», — добавил Глава Башкирии.
Продолжая тему благоустройства, Радий Хабиров сообщил также о продолжении реализации программы «Башкирские дворики».
«Мы продолжим программу “Башкирские дворики”. Прошу глав муниципалитетов обеспечить строгий контроль за этой работой, уважаемых депутатов — подключиться к проектам по благоустройству на территории своих избирательных округов, а Общественную палату республики — изучать мнение жителей по поводу качества этой работы».
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Следующий блок Послания Главы РБ касался совершенствования транспортной инфраструктуры. Многие проекты в этом направлении, по его словам, реализуются благодаря поддержке федерального центра.
«В марте запустили движение через Восточный выезд, работаем над соединением тоннеля с улицей Округа Галле. Реализуем масштабный проект “Южные ворота”. В следующем году начнем расширять до четырех полос дорогу Р-240 на обходе Стерлитамака», — отметил он.
К концу года планируется полностью запустить движение по Шакшинскому мосту, а через полгода будет завершен капитальный ремонт исторического моста через Белую. Будут строиться ещё два моста — в Кузнецовском Затоне и в створе ул. Интернациональной.
«Руководство страны поддерживает нас в этом вопросе. Прошу правительство и минтранс республики продолжить работу по достигнутым договорённостям», — сказал Радий Хабиров.
Он отметил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до 2030 года важно привлечь федеральное финансирование на закупку 1807 автобусов, 263 троллейбусов и 134 трамваев. Он сообщил о планах начать в следующем году ремонт трамвайных путей в южной части Уфы.
Параллельно с этим республика продолжит ремонт «фонящих» дорог. За последние 2 года их отремонтировали уже 230 км.
«В следующем году необходимо обеспечить ремонт еще 180 км. Поручаю обеспечить ежегодное увеличение Фонда фонящих дорог на 1 млрд. руб., довести к 2030 году его объем до 9,5 млрд рублей», — дал поручение Радий Хабиров.
ЭКОЛОГИЯ
Глава Башкирии остановился на решении вопросов экологии в регионе. Он отметил, что это во многом зависит от позиции производственников.
«Предприятия в Стерлитамаке и Салавате только в этом году вложили в проекты по снижению выбросов загрязняющих веществ порядка 2 млрд. рублей. Поручаю правительству республики проработать подписание новых соглашений с предприятиями», — поручил Хабиров.
Что касается мусорной реформы, то республика, начав ее с нуля, при минимальных тарифах, смогла наладить работающую систему. Стоит задача реализации второго этапа реформы обращения с ТКО.
«Теперь у нас организованы контейнерные площадки, вывоз мусора. Первый этап реформы мы прошли. Надо переходить ко второму этапу — сортировке, утилизации и переработке. К 2030 году в республике будут работать 6 новых современных комплексных объектов по обращению с отходами».
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Переходя к анализу социальных вопросов, Радий Хабиров отметил, что несмотря на финансовые трудности, республика справляется со всеми взятыми на себя обязательствами, вкладывается в укрепление социальной сферы. Главными достижениями в развитии здравоохранения стал рекордный рост ожидаемой продолжительности жизни до 73,13 лет. В регионе также добились снижения младенческой смертности, смертности от основных причин.
«В этом году открыли Центр детской гематологии и онкологии Республиканской детской клинической больницы. Отремонтировали 66 медицинских организаций. До конца года введём поликлинику в Кушнаренково. В следующем году откроем 6 поликлиник, хирургические корпуса Республиканского кардиоцентра в Уфе и центральной городской больницы в Учалах», — сообщил Глава региона.
Республика добилась важных успехов в цифровизации отрасли. По доле подключенных к высокоскоростному интернету ФАПов — а их в Башкирии более 2 тысяч — мы одни из лучших в России.
В Башкирии создаются условия для привлечения медицинских кадров для работы на селе.
«В рамках программ “Земский доктор”, “Земский фельдшер” выплаты от 500 тыс. до 1,5 млн. руб. получили 162 медработника. По программе “Врачи для малых медицинских организаций” по миллиону рублей получили ещё 49 врачей. Прошу глав муниципалитетов создавать условия для закрепления специалистов на местах, оказывать им всестороннюю поддержку. Здоровье людей для нас — важнее всего!», — подчеркнул Глава республики.
Приоритетной задачей назвал Радий Хабиров модернизацию первичного звена здравоохранения.
«В рамках соответствующей программы в этом году мы закупили более 4 тысяч (4082) единиц медоборудования, 206 санитарных автомобилей. Установили 130 быстровозводимых модульных конструкций медицинских объектов на селе», — сказал он. Хабиров поручил Минздраву продолжить эту работу в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Он сообщил, что сейчас реализуется программа модернизации медучреждений Уфы, что позволит навести порядок во всех столичных поликлиниках.
Приоритетом для республики была и остаётся поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Радий Хабиров сообщил с какими результатами Башкирия завершает Год семьи.
«Для более 211 тыс. семей с детьми, в том числе многодетных, у нас доступно более 40 мер поддержки. На региональном портале госуслуг мы создали соответствующий навигатор. С этого года к уже имеющимся льготам для многодетных семей начали компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледжах республики, ввели бесплатный проезд на городском транспорте», — сказал он.
В Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Башкирии открыли Республиканский многопрофильный комплекс «Салют», где оказываются реабилитационные, образовательные и медицинские услуги. Радий Хабиров попросил министерства семьи, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки проработать порядок межведомственного взаимодействия, а также реабилитации детей вместе с родителями. Депутатов Государственного Собрания он попросил рассмотреть необходимость законодательного регулирования этих вопросов.
ОБРАЗОВАНИЕ
В последние годы республика задала высокую планку в развитии всех ступеней образования — от дошкольного до высшего. В Башкирии выстроили эффективную систему мер поддержки педагогов и не только.
«В этом году утвердили 75 грантов лучшим педагогам детских садов (по 575 тыс. руб.). Со следующего года 50 грантов получат самые успешные молодые руководители школ (по 690 тыс. руб., до 45 лет). Ежегодно не менее тысяче учителей будем вручать сертификаты (на 56 тыс. руб.) на получение санаторно-курортных услуг в наших здравницах», — рассказал Хабиров.
Глава республики поздравил воспитательницу уфимского детсада, ставшую победительницей всероссийского конкурса.
«С самыми маленькими детишками успешно работает воспитательница детсада № 18 г. Уфы Алия Ишдавлетова. Она победила во Всероссийском конкурсе “Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2024” среди воспитателей, которые приобщают детей к родному слову, традициям и национальной культуре. Поздравляем лучшего в стране дошкольного педагога и желаем новых успехов!».
За пять лет в Башкирии построили 44 новые школы и 65 детских садов на 31 тыс. мест, в этом году — еще 4 школы. Работа в данном направлении продолжается.
«В следующем году начинаем строить детский сад в Нагаево на 260 мест, прошу держать на контроле этот очень важный объект. В рамках федеральной программы капитального ремонта отремонтированы 146 школьных зданий. Благодаря Президенту стартовала программа по ремонту детских садов и колледжей. В неё вошли 16 зданий наших детсадов и 7 колледжей», — рассказал Радий Хабиров.
Наряду с этим республика активно занимается обновлением школьного образования.
«Открываем “Точки роста”, “IT-кубы”, технопарки “Кванториум”. Отремонтированы 215 спортивных залов, 25 открытых спортплощадок. За счет регионального бюджета создали 15 предуниверсариев в партнерстве с вузами Евразийского НОЦ, поддержали 265 проектов школьников», — сообщил Глава республики.
В этом году республика вошла в тройку лидеров Приволжского округа по итогам интеллектуальной олимпиады среди школьников, заняв 3 место. Башкирия заняла шестое место по числу победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, ими стали 52 человека. Премии победителям и призерам, а также подготовившим их педагогам увеличены до 300 тысяч и 150 тысяч соответственно.
Радий Хабиров в качестве примера назвал победителей — ученика лицея и его педагога, пожелав им успехов.
«Среди наших победителей — ученик уфимского физико-математического лицея № 93 Дмитрий Вылубков. В марте этого года в составе сборной России он завоевал золотую медаль первой Международной математической Олимпиады и сейчас успешно учится на физтехе МФТИ. Его учитель Айдар Расулович Минниахметов только в этом году подготовил четырех стобалльников по математике. Ежегодно его воспитанники становятся победителями и призерами предметных олимпиад».
Радий Хабиров сообщил, что в Уфе за счет федерального бюджета начнется строительство математического лицея-интерната.
«Создадим современный центр для одаренных детей со всей республики. Это будет уникальная школа, выпускниками которой будет гордиться наша страна», — отметил он.
С 2022 года Башкортостан активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». У нас действуют 14 образовательных и образовательно-производственных кластеров. В следующем году начнут работу ещё 5. Радий Хабиров поручил Министерству образования и науки в следующем году подготовить заявку на создание 5 новых кластеров.
НАУКА
Радий Хабиров особо остановился на вопросах развития науки.
«Наш Президент поставил масштабные задачи по ускоренному трансферу технологий в производство, подготовке кадров для наукоемких отраслей экономики, усилению кооперации науки и бизнеса. В нашей республике наука выступает важнейшей точкой роста многоотраслевой экономики. Благодаря деятельности участников Евразийского НОЦ за 5 лет создано более 8 тысяч современных рабочих мест. Разработано более 400 производственных технологий и высокотехнологичной продукции, которые уже внедрены в производство. Действуют 6 мега-лабораторий, 18 молодежных лабораторий, передовая инженерная школа и так далее».
Радий Хабиров напомнил о поручении запустить проект по научно-промышленной кооперации наших университетов и высокотехнологичных предприятий. Минпрому поручено ускорить разработку соответствующего порядка и совместно с минфином проработать источники финансирования. Поддержка науки в республике продолжится.
«Со следующего года мы учреждаем звание “Молодой ученый года” — 7 именных премий по 150 тыс. рублей. Это станет признанием вклада молодых исследователей в науку республики. Еще раз, коллеги, скажу о нашем успехе. По итогам прошлого года в рейтинге регионов по мерам поддержки молодых ученых мы стали лучшими в России. Все меры поддержки науки будут продолжены», — заверил Глава Башкирии.
Башкортостан в числе 20 пилотных регионов разработал свою комплексную программу научно-технологического развития до 2030 года. Радий Хабиров сообщил, что для решения важного комплекса задач в сфере высшего образования, науки и инновационной деятельности в Башкирии будет создан Государственный комитет по научно-технологическому развитию. Он начнет работу 1 февраля 2025 года.
В Башкирии продолжается реализация проекта по созданию межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.
«В феврале с участием Президента страны мы открыли первую очередь межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Сегодня здесь работают 18 лабораторий по 21 научному направлению. В рамках второй очереди в ближайшие дни завершим строительство Геномного центра. Здесь также будет работать Центр биоинформатики и крупнейшая в стране “Школа-21” Сбербанка для подготовки IT-специалистов. Ведем строительство комплекса административных и жилых зданий более чем на 4 тыс. мест. Но самое важное в этом проекте, что мы приступили к строительству основной части нашего кампуса — семи башен общей площадью более 120 тыс. кв. метров», — сказал Радий Хабиров.
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
В культурной жизни в 2024 году произошли несколько крупных событий. Среди них — второй форум «Китап-байрам», фестиваль театров малых городов России, Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», XVII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ и многие другие.
Напомним, в этом же году в регионе создали Государственный ансамбль кураистов, объявили 10 октября Днём курая. Отремонтировали 15 муниципальных объектов культуры. Добились включения реконструкции уфимского цирка в федеральную адресную инвестиционную программу. Начало ремонтных работ запланировано на 2026 год.
Одновременно продолжилась работа по строительству Соборной мечети. Как пояснил Радий Хабиров, это процесс не быстрый, объемы здесь очень серьёзные. Но мы это «движение начали и доведём дело до конца».
«Сегодня с удовольствием хочу сказать, что мы приступаем также к продолжению строительства Собора Воскресения Христова. Причем благодаря подвижнической деятельности нашего земляка Геннадия Ивановича Букаева. Знаем, как много сил он вкладывает в развитие благотворительности, меценатства, возрождение православных святынь. Сердечное за это спасибо Геннадию Ивановичу от земляков», — сказал Радий Хабиров.
В этом году завершается национальный проект «Культура». В новом федеральном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» появятся новые направления — модернизация региональных и муниципальных библиотек, филармоний, с 2026 года — строительство детских школ искусств.
Как подчеркнул Глава Башкортостана, сейчас республика остро нуждается в современном Доме музыки, который позволит воплощать масштабные творческие идеи. В 2025 году планируется начать проектирование универсального концертного зала, рассчитанного на 2 тысячи мест. Правительству республики поручено разработать «дорожную карту» по реализации этого проекта.
«Также поручаю продолжить работу по созданию в историческом центре Уфы музейного квартала, открыть в следующем году Музей возвращённых имён», — продолжил Радий Хабиров.
ТУРИЗМ
Туристическая отрасль республики находится сейчас на подъёме, констатировал Глава Башкортостана в своем послании. За последние два года на развитие инфраструктуры туризма в регионе выделено почти 4 млрд рублей, из них больше половины — собственные средства инвесторов. Республика поддержала 88 инвестпроектов на создание модульных гостиниц в 32 муниципалитетах.
Так, например, в этом году открылись новые туристические локации — этнокомплекс у геопарка «Торатау», историко-мемориальный комплекс «Салауат ере», визит-центр будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Их уже посетили примерно 500 тысяч человек.
«В следующем году поручаю министерству предпринимательства и туризма приступить к реализации проекта Геологического музея, обустройству смотровых террас на разрезе “Мечетлино” в геопарке “Янган-Тау”, благоустройству и строительству визит-центра на локации “Таш асты” в Геопарке “Торатау”», — поставил задачу Радий Хабиров.
СПОРТ
Башкортостан по-прежнему остаётся одним из ведущих спортивных регионов России. Физкультурой и спортом в республике систематически занимаются более 2 млн человек. По темпам строительства спортивных сооружений и их числу Башкортостан — в числе регионов-лидеров.
В этом году открылись уникальные объекты — Дворец борьбы, Центр фехтования, первая очередь комплекса сооружений для гребного слалома. На их базе прошли соревнования в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Участниками форума стали более 5 тысяч человек, в том числе делегации из 50 стран мира.
Для поощрения лучших спортсменов и тренеров в регионе одними из немногих в стране учредили государственные стипендии. Увеличили размер выплаты с 600 тысяч до миллиона рублей в рамках проекта «Сельский тренер». В этом году запустили проект «Городской тренер», напомнил Радий Хабиров.
По его словам, очень важно продолжить участие бизнеса в строительстве социальных объектов. В начале этого года Газпром ввел в Уфе Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина с бассейном, катком и универсальным залом, который очень понравился уфимцам. В следующем году в Благовещенске за счет средств «Башнефти» будет введен ФОК. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» инвесторы участвуют в строительстве 6 спортобъектов. Три из них введены в этом году — два ФОКа в Уфе (ФИЗРА-Р и ФИЗРА-Д), спортивный центр с плавательным бассейном «Амфибия» в Нефтекамске, рассказал руководитель региона.
В планах — строительство Центра прогресса бокса с Академией тенниса, спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем с возможностью размещения на его базе училища олимпийского резерва. Минспорту и минстрою необходимо начать работу по проектированию этих объектов, привлечению федерального софинансирования, поручил Радий Хабиров.
В следующем году в социальный заказ на физкультурно-оздоровительные услуги будут включены ветераны специальной военной операции с инвалидностью. Им предоставят сертификаты номиналом 10 тысяч рублей на бесплатное посещение спортзалов и секций. Минспорту поручено обеспечить разработку нормативных основ этой меры.
Особое внимание в регионе уделяется адаптивному спорту, реабилитации ветеранов СВО с помощью занятий спортом.
«Подготовленная в рамках проекта “Мужество” сборная команда Башкортостана успешно выступила в межрегиональном соревновании для ветеранов СВО “Герои нашего времени”. Наша сборная также участвовала в “Кубке защитников Отечества”. В неофициальном медальном зачете команда Башкирии среди ветеранов СВО Приволжского и Уральского федеральных округов заняла первое место. Давайте поздравим и поблагодарим наших ветеранов», — предложил Глава Башкортостана.
ВЫБОРЫ
«В этом году прошли важнейшие общественно-политические события. Мы избрали Президента Российской Федерации и Главу Республики Башкортостан, провели выборы в представительные органы власти региона, — напомнил присутствующим в зале Госсобрания Радий Хабиров. — Благодарю жителей республики, которые вновь доверили мне возглавлять Башкортостан в столь непростые ответственные годы, а также свою управленческую команду, правительство, Государственное собрание, глав муниципальных образований за эффективную совместную работу».
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
Во все времена мощь нашего Отечества опиралась на единство его народов, и так будет всегда. Вместе мы работаем, сражаемся, вместе защищаем Россию, заявил Глава Башкортостана в своем послании депутатам Курултая.
В следующем году в России торжественно отметят 80-летие великой Победы.
«Этот праздник призывает нас равняться на мужество и героизм, стойкость и несокрушимую силу духа старших поколений. В этом зале — участники специальной военной операции. Своим ратным трудом, дорогие воины, вы доказываете, что Башкортостан — это родина героев и надёжная опора Отечества. Мы воспитываем нашу молодёжь как настоящих патриотов на подвигах всех поколений защитников Родины, — сказал Радий Хабиров. — Впереди у нас — непростые испытания. Уверен, вместе мы преодолеем любые трудности, сделаем всё для процветания родной республики и великой России. Мы знаем — победа будет за нами».