Расходы союзного бюджета в 2025 году планируют увеличить на 21%

Доходы, как ожидается, составят более 7,3 миллиарда российских рублей (примерно 247,7 миллиона белорусских), что на 5% больше, чем в бюджете на текущий год. Как и ранее, эти поступления — взносы из бюджетов Беларуси и России. Их увеличат на 15% примерно до 4,6 миллиарда российских рублей от России и почти 2,5 миллиарда — от Беларуси.
Также в бюджет включены доходы от Телерадиовещательной организации Союзного государства и остатки союзного бюджета прошлых лет — 220,9 миллиона российских рублей.
Расходы запланированы в сумме свыше 6 943,0 млн российских рублей (234,7 миллиона в белорусских, плюс 21% к нынешнему году). Их направят на семь программ, два проекта и 41 мероприятие Союзного государства.
Разница между заложенными доходам и расходами, как ожидается, пойдет на новые программы, проекты и мероприятия. Например, это экспозиции в мемориальном комплексе «Буйничское поле», которая еще разрабатывается.
Принятый парламентариям двух стран бюджет еще предстоит утвердить в Высшем госсовете.
Как отметил Первый заместитель председателя Парламентского собрания, глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко, взносы двух стран увеличивались и в предыдущий раз (на 38%). Кроме того, ранее планировалось финансировать 37 мероприятий, а теперь уже их стало 41.