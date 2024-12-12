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Расходы союзного бюджета в 2025 году планируют увеличить на 21%

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Бюджет Союзного государства принят на заседании 67-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, об этом сообщили в пресс-службе ПС.

Источник: Sputnik.by

Доходы, как ожидается, составят более 7,3 миллиарда российских рублей (примерно 247,7 миллиона белорусских), что на 5% больше, чем в бюджете на текущий год. Как и ранее, эти поступления — взносы из бюджетов Беларуси и России. Их увеличат на 15% примерно до 4,6 миллиарда российских рублей от России и почти 2,5 миллиарда — от Беларуси.

Также в бюджет включены доходы от Телерадиовещательной организации Союзного государства и остатки союзного бюджета прошлых лет — 220,9 миллиона российских рублей.

Расходы запланированы в сумме свыше 6 943,0 млн российских рублей (234,7 миллиона в белорусских, плюс 21% к нынешнему году). Их направят на семь программ, два проекта и 41 мероприятие Союзного государства.

Разница между заложенными доходам и расходами, как ожидается, пойдет на новые программы, проекты и мероприятия. Например, это экспозиции в мемориальном комплексе «Буйничское поле», которая еще разрабатывается.

Принятый парламентариям двух стран бюджет еще предстоит утвердить в Высшем госсовете.

Как отметил Первый заместитель председателя Парламентского собрания, глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко, взносы двух стран увеличивались и в предыдущий раз (на 38%). Кроме того, ранее планировалось финансировать 37 мероприятий, а теперь уже их стало 41.

экономика
бюджет