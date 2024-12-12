Расходы союзного бюджета в 2025 году планируют увеличить на 21%

Доходы, как ожидается, составят более 7,3 миллиарда российских рублей (примерно 247,7 миллиона белорусских), что на 5% больше, чем в бюджете на текущий год. Как и ранее, эти поступления — взносы из бюджетов Беларуси и России. Их увеличат на 15% примерно до 4,6 миллиарда российских рублей от России и почти 2,5 миллиарда — от Беларуси.