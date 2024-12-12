Лукашенко на встрече с Бастрыкиным: в Беларуси у вас надежные друзья

«Подготовка специалистов, как мы всегда делаем. Обмен опытом, поддержка на международной арене и наших инициатив, и совместные действия. Вы можете рассчитывать на нас всегда», — цитирует президента БелТА.
При этом глава государства подчеркнул, что российская сторона может рассчитывать на белорусских коллег, тем более, что на работу Следственных комитетов как Беларуси, так и России, оказывает влияние политика.
«Сейчас вроде поспокойнее. Но это относительное спокойствие. Поэтому вы можете быть абсолютно уверены в том, что здесь у вас надежные друзья».
Глава белорусского государства также отметил, что в условиях, когда определенные силы пытаются «растащить в разные стороны» Беларусь и Россию, Следственным комитетам двух стран тоже «достается».
Глава государства также высказал свое личное отношение к председателю СК России, отметив, что рад встрече.
«Мое отношение к вам вы знаете. Наши взгляды на жизнь, я бы сказал, абсолютно идентичны. Расхождений практически нет. Много о вас слышу, вижу, по телевизору, правда, к сожалению», — сказал Лукашенко.
При этом Лукашенко отметил, что порой и в разговорах с президентом России Владимиром Путиным касаются персоны Александра Бастрыкина, когда заходит речь о соответствующих вопросах.