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Лукашенко на встрече с Бастрыкиным: в Беларуси у вас надежные друзья

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил важность взаимодействия Следственных комитетов Беларуси и России особенно в современных условиях. Об этом он заявил на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

Источник: Sputnik.by

«Подготовка специалистов, как мы всегда делаем. Обмен опытом, поддержка на международной арене и наших инициатив, и совместные действия. Вы можете рассчитывать на нас всегда», — цитирует президента БелТА.

При этом глава государства подчеркнул, что российская сторона может рассчитывать на белорусских коллег, тем более, что на работу Следственных комитетов как Беларуси, так и России, оказывает влияние политика.

«Сейчас вроде поспокойнее. Но это относительное спокойствие. Поэтому вы можете быть абсолютно уверены в том, что здесь у вас надежные друзья».

сказал белорусский лидер.

Глава белорусского государства также отметил, что в условиях, когда определенные силы пытаются «растащить в разные стороны» Беларусь и Россию, Следственным комитетам двух стран тоже «достается».

Глава государства также высказал свое личное отношение к председателю СК России, отметив, что рад встрече.

«Мое отношение к вам вы знаете. Наши взгляды на жизнь, я бы сказал, абсолютно идентичны. Расхождений практически нет. Много о вас слышу, вижу, по телевизору, правда, к сожалению», — сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил, что порой и в разговорах с президентом России Владимиром Путиным касаются персоны Александра Бастрыкина, когда заходит речь о соответствующих вопросах.

Лукашенко Александр