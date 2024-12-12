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Лукашенко предупредил о действиях в отношении вероятных противников Беларуси

Лукашенко сказал, что должен понимать о Беларуси вероятный противник.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие действия будут предприняты в отношении вероятных соперников и противников Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

В частности, глава республики обратил внимание на то, что белорусская армия никому не угрожает. И сказал, что Вооруженные силы страны являются инструментом недопущения войны, в случае агрессии армия должна быть способна ее отразить.

— В этом и заключается основное предназначение военной организации государства, — заметил он.

При этом Александр Лукашенко предупредил, что будут приниматься определенные действия в отношении вероятных противников Беларуси.

— Будем принимать и определенные упреждающие действия, чтобы наши вероятные противники и соперники понимали, что с нами лучше не связываться, что с нами надо жить дружно, — подчеркнул президент.

Также Лукашенко заметил, что именно на это власти нацеливают всю политику белорусского государства.

Накануне Минобороны сообщило, что батарея ЗРК «Тор-М2» поступила для охраны неба Минска.