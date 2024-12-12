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Губернатор поручил главе администрации Калининграда встретиться с людьми, чьи машины пострадали во время июньского потопа

Алексей Беспрозванных обратился с Елене Дятловой в прямом эфире.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Беспрозванных проводит прямую линию в четверг, 12 декабря. В прямом эфире подняли тему летнего потопа в результате ливней — в июне у некоторых калининградцев утонули автомобили во дворах из-за того, что вода в ливневки не уходила.

Пострадавших насчитали минимум 16.

Губернатор Алексей Беспрозванных обратился в прямом эфире к главе администрации Калининграда Елене Дятловой. Ей он дал неделю на то, чтобы встретиться с жителями города, чьи машины пострадали.

Во время эфира работает бесплатный номер 8 800 351−1−351 для вопросов.