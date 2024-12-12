Губернатор поручил главе администрации Калининграда встретиться с людьми, чьи машины пострадали во время июньского потопа

Губернатор Алексей Беспрозванных проводит прямую линию в четверг, 12 декабря. В прямом эфире подняли тему летнего потопа в результате ливней — в июне у некоторых калининградцев утонули автомобили во дворах из-за того, что вода в ливневки не уходила.