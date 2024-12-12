Reuters: ЕС усилит наблюдение на границах с Россией и Белоруссией

Согласно Reuters, Финляндия обвинила Россию в том, что она поощряет мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали, пересекать границу. Польша, в свою очередь, выразила обеспокоенность тем, что Белоруссия предлагает мигрантам неофициальный маршрут попадания в Европу. Москва и Минск эти обвинения отрицают.