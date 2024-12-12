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Reuters: ЕС усилит наблюдение на границах с Россией и Белоруссией

Европейская комиссия обвинила Россию в поощрении притока мигрантов в рамках тактики «гибридной войны» и пообещала больше инвестировать в наблюдение на границах блока с Россией и Белоруссией, передает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно Reuters, Финляндия обвинила Россию в том, что она поощряет мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали, пересекать границу. Польша, в свою очередь, выразила обеспокоенность тем, что Белоруссия предлагает мигрантам неофициальный маршрут попадания в Европу. Москва и Минск эти обвинения отрицают.

Хенна Вирккунен, новый исполнительный вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за безопасность, подчеркнула, что ситуация на границах Европы остается «очень серьезной».

Россия использует миграцию как оружие в гибридной войне против ЕС. Мы не должны позволять ни одному враждебному государству злоупотреблять европейскими ценностями, включая право на убежище.

Хенна Вирккунен
еврокомиссар по вопросам безопасности

В заявлении Еврокомиссии говорится, что страны, включая Польшу и Финляндию, получат дополнительные 170 млн евро «для модернизации электронного оборудования наблюдения, улучшения телекоммуникационных сетей, развертывания мобильного оборудования обнаружения и противодействия вторжениям беспилотников».

Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Финляндия, Польша, Норвегия и страны Балтии «мужественно защищают наши границы от угроз всех форм, исходящих из России и Белоруссии».

ЕС