Reuters: ЕС усилит наблюдение на границах с Россией и Белоруссией

Согласно Reuters, Финляндия обвинила Россию в том, что она поощряет мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали, пересекать границу. Польша, в свою очередь, выразила обеспокоенность тем, что Белоруссия предлагает мигрантам неофициальный маршрут попадания в Европу. Москва и Минск эти обвинения отрицают.
Хенна Вирккунен, новый исполнительный вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за безопасность, подчеркнула, что ситуация на границах Европы остается «очень серьезной».
Россия использует миграцию как оружие в гибридной войне против ЕС. Мы не должны позволять ни одному враждебному государству злоупотреблять европейскими ценностями, включая право на убежище.
В заявлении Еврокомиссии говорится, что страны, включая Польшу и Финляндию, получат дополнительные 170 млн евро «для модернизации электронного оборудования наблюдения, улучшения телекоммуникационных сетей, развертывания мобильного оборудования обнаружения и противодействия вторжениям беспилотников».
Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Финляндия, Польша, Норвегия и страны Балтии «мужественно защищают наши границы от угроз всех форм, исходящих из России и Белоруссии».