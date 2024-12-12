Сан-Хосе
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Узбекистана назвал 80-летие Победы общей датой для стран СНГ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов назвал 80-летие Победы над фашизмом общей датой для стран СНГ, в республике помнят, какой ценой досталась эта победа, важно не допустить повторения тех трагических событий.

Источник: © РИА Новости

В Москве в четверг проводится заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«В следующем году мы будем праздновать все вместе 80-летие Победы над фашизмом. Это наша общая победа. В Узбекистане помнят, какой ценой нам досталась эта победа», — сказал Арипов, выступая на заседании.

По его мнению, в нынешнее непростое время «важно сохранить память об этом сложном периоде нашей совместной истории, не допустить повторения тех трагических событий».

В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

СНГ