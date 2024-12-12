Премьер Узбекистана назвал 80-летие Победы общей датой для стран СНГ

В Москве в четверг проводится заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«В следующем году мы будем праздновать все вместе 80-летие Победы над фашизмом. Это наша общая победа. В Узбекистане помнят, какой ценой нам досталась эта победа», — сказал Арипов, выступая на заседании.
По его мнению, в нынешнее непростое время «важно сохранить память об этом сложном периоде нашей совместной истории, не допустить повторения тех трагических событий».
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.